Sinner continua come un rullo compressore: battuto Propyrin, ora derby negli ottavi con Pellegrino

Foto: Ansa foto / ANSA/MNE (11 maggio 2026)

Obiettivo Roma

Mano di un'ora di gioco per il numero uno del mondo che sente vicina la possibilità di riportare il trofeo in Italia

Jannik Sinner continua ad andare avanti agli internazionali di tennis di Roma. Una formalità l’incontro dei sedicesimi contro Propyrin, battuto seccamente (6-2, 6-0) in poco più di un’ora. Un match senza storia, con il numero uno del mondo che domani affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino negli ottavi di finale.

Una pura formalità

In poco più di un’ora Jannik ha vinto la sua partita, dimostrando la sua enorme forza e solidità. Il povero Propyrin non ha potuto fare altro che assistere, da attore non protagonista, alla sicurezza disarmante del leader del circuito mondiale. Che ora dovrà affronta la sorpresa Pellegrino, nel derby tutto italiano degli ottavi di finale che si annuncia assai scontato.

“Soddisfatto, anche se c’era tanto vento”

“Oggi c’era tanto vento, le condizioni non sono state semplici. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda. Sento che sto facendo bene quello che devo, ma con questo vento è difficile e ho cercato il serve and volley. Sono stato solido, sono contento della prestazione e della vittoria. Cerchiamo di guardare avanti, sono felice di come ho gestito la situazione”, ha detto Sinner al termine della partita.

Il doppio obiettivo di emulare Panatta

Per Jannik l’obiettivo è quello di emulare il double sulla terra di Adriano Panatta, giusto cinquant’anni fa. Allora, il romano vinse al Foro Italiaco(l’ultima nostra vittoria) e si ripetè al Roland Garros, poche settimane dopo. Conquistare questi altri due tornei consecutivamente dopo le vittorie negli Stati Uniti e quelle di Montecarlo e Madrid rappresenterebbe un record assoluto per il bolzanino e significherebbe, quasi certamente, chiudere la già straordinaria stagione di quest’anno in testa al ranking Atp. Nell’attesa che torni presto il suo, univo vero sfidante: Carlitos Alcaraz, fermo ai box per un infortunio e, dopo il forfait certo di Parigi, ora in dubbio anche per Wimbledon.