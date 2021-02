Cookie Policy

Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie rivolta agli utenti del presente sito.

Secolo d’Italia s.r.l. (nel seguito “Titolare”), informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”), delle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché delle “Linee Guida 5/2020 sul consenso” adottate dall’European Data Protection Board, che il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookies.

Che cosa sono i cookie

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell’utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).

Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta visitando.

Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell’utente soltanto per la durata dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

È comunque importante sottolineare che al fine di fornire regolarmente i propri servizi on-line, il Titolare del Sito ha necessità di utilizzare i cookie tecnici. Qualora pertanto venisse disabilitato l’utilizzo dei suddetti cookie, per ragioni esclusivamente tecniche, il Titolare del Sito sarà impossibilitato a fornire tutti o alcuni servizi ovvero a fornirli con le modalità richieste

Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito descritte.

Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.

Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito

Cookie tecnici (non richiedono il consenso):

Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei nostri siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell’utente. Sono erogati principalmente dai server del Secolo d’Italia o, nel caso dell’integrazione di servizi esterni come i social network, da terze parti.

Cookie di statistica (non richiedono il consenso):

I cookie di statistica sono cookie messi a disposizione da terze parti in forma aggregata e senza incrocio dei dati con la finalità di gestione di statistiche. Tali cookie raccolgono informazioni sull’utilizzo del sito web e sulle pagine visitate e non vengono utilizzati per identificare l’utente. Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento.

Google Analytics http://www.google.com/policies/technologies/cookies/



Cookie di marketing e di profilazione (richiedono il consenso):

Si tratta di cookie utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Possono essere erogati da nostri server oppure tramite il nostro sito da terze parti. Le aziende che offrono o pubblicizzano i propri prodotti tramite questo sito potrebbero assegnare cookie ai terminali degli utenti. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all’informativa rese da queste aziende. Tutti i cookie diversi da quelli sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il Sito. Il consenso può essere espresso interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del Sito, secondo le modalità indicate in tale banner, oppure può essere fornito in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. La modalità descritta viene utilizzata anche per la gestione del consenso relativamente ai cookie gestiti attraverso la Consent Management Platform (CMP) di (Quantcast). Delle scelte sul consenso effettuate dall’utente viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Periodicamente potrà essere ripresentato il banner attraverso il quale potrai modificare le tue scelte. In ogni caso potrai sempre di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.

– Cookie di profilazione e retargeting di terze parti

Attraverso questo Sito vengono installati cookie di profilazione e retargeting gestiti da terze parti. Troverai di seguito l’indicazione di dette terze parti e i link alle privacy policy di ciascuna di esse.

Per accettare o negare questi cookie erogati da nostri server puoi cliccare questo link

Gestione delle preferenze sui cookie attraverso il browser

Potrai, inoltre, effettuare le tue scelte modificando le impostazioni del tuo browser. Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/managing/

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Ti ricordiamo che tutti i tipi di cookie menzionati nella presente Cookie Policy possono essere sempre disabilitati dall’utente, anche singolarmente. Tuttavia, qualora l’utente disabiliti alcuni o tutti i cookie tecnici (per i quali non è richiesto il consenso), il funzionamento del Sito di Secolo d’Italia potrebbe non rispondere correttamente e Secolo d’Italia potrebbe, per ragioni tecniche, non essere in grado di fornire i propri Servizi del tutto o nelle modalità richieste.

Qualora invece l’utente revochi il proprio consenso all’uso di alcuni o tutti i tipi di cookie non tecnici, disabilitandoli, ciò non pregiudicherà l’operatività il funzionamento del Sito e la fornitura dei servizi di Secolo d’Italia, ma semplicemente impedirà la raccolta di informazioni e il relativo utilizzo da parte dei soggetti e per le finalità sopra specificati.

Siti di terze parti.

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. Secolo d’Italia declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all’informativa rese da queste aziende.

Ulteriori Informazioni sui trattamenti di dati personali effettuati sul sito.

Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati da Secolo d’Italia consultare l’Informativa disponibile al seguente link https://www.secoloditalia.it/privacy/

Informativa aggiornata a febbraio 2021