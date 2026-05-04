Internazionali d’Italia, Sinner n.1 sogna Roma: il tabellone completo

Foto: Ansa foto / Riccardo Antimiani ( 04/mag/2026)

Tennis e vittorie

Sale l'attesa per l'inizio del torneo del Foro Italico, che prenderà il via il 6 maggio. Oggi il sorteggio in Piazza del Popolo, che definisce il cammino dei campioni

Vedere un italiano vincere gli internazionali di tennis di Roma: è il sogno di ogni appassionato di tennis del Belpaese. Lo scorso anno il successo è arrivato dalle donne sia nel singolo che nel doppio con la straordinaria Jasmine Paolini, affiancata nella coppia da Sara Errani . E quest’anno la speranza di raggiungere l’obiettivo anche nella competizione maschile, a giudicare dallo stato di grazia del campione Jannik Sinner, sembra essere quantomeno alla portata, scaramanzia permettendo. Così, mentre il conto alla rovescia per l’inizio degli internazionali d’Italia è partito (il via ufficiale è previsto per mercoledì 6 maggio) tutti gli occhi oggi sono stati puntati sui bussolotti che contengono i nomi dei campioni in gara, in occasione degli attesissimi sorteggi del tabellone principale.

Sorteggio a piazza del Popolo a Roma

L’appuntamento accolto da piazza del Popolo a Roma si è trasformato in un vero e proprio evento. E ha sancito questi risultati per le quattro teste di serie italiane: Jannik Sinner, numero uno del ranking mondiale, ha un possibile terzo turno con Jakub Mensik. Poi, guardando alle teste di serie, ha nel suo ottavo Arthur Fils, nel quarto Ben Shelton e una possibile semifinale con Felix Auger-Aliassime. Lorenzo Musetti, n.10 Atp, potrebbe incrociare agli ottavi Jiri Lehecka e nei quarti Novak Djokovic. Flavio Cobolli, 13esimo del mondo, è inserito nell’ottavo di Medvedev e nel quarto di Auger-Aliassime mentre Luciano Darderi, n.20 Atp e nell’ottavo di Zverev, è avviato verso un terzo turno con Paul.

Il tabellone degli azzurri

Questi gli abbinamenti degli azzurri nel dettaglio: Jannik Sinner – bye al primo turno – al secondo contro il vincente tra Sebastian Ofner (Aut) e Alex Michelsen (Usa); Matteo Berrettini-Alexei Popyrin (Aus); Lorenzo Sonego-Ignacio Buse (Per); Luca Nardi-qualificato; Francesco Maestrelli-Roberto Bautista Agut (Esp); Flavio Cobolli bye al primo turno, al secondo contro il vincente di Zizou Bergs (Bel)-Terence Atmane (Fra); Mattia Bellucci-Roman Andres Burruchaga (Arg); Gianluca Cadenasso-Thiago Agustin Tirante (Arg).

Lorenzo Musetti bye al primo turno, al secondo contro un qualificato o Giovanni Mpetshi Perricard (Fra); Matteo Arnaldi-Jaume Munar (Esp); Luciano Darderi bye al primo turno, al secondo contro Hubert Hurkacz (Pol) o Yannick Hanfmann (Ger); Federico Cinà-Alexander Blockx (Bel).

Il tabellone femminile

Nel tabellone femminile invece Jasmine Paolini, n.8 del ranking Wta e 9 del tabellone, inizierà direttamente dal secondo turno la sua difesa del titolo, sfidando la vincente del match tra Jaqueline Cristian (Rou) e Beatriz Haddad Maia (Bra). Queste le prime avversarie delle altre italiane: Lucrezia Stefanini-Jelena Ostapenko (Lat); Nuria Brancaccio-qualificata; Lucia Bronzetti-McCarteney Kessler (Usa); Jennifer Ruggeri-Zeynep Sonmez (Tur); Martina Trevisan-Talia Gibson (Aus); Elisabetta Cocciaretto-qualificata; Lisa Pigato-Tyra Grant.

Sinner domina: 4 azzurri tra i primi venti

Intanto quello di oggi è un lunedì da record per il tennis maschile italiano, che fa sognare in grande in vista degli Internazionali d’Italia 2026 del Foro Italico. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, è il terzo giocatore a superare i 14 mila punti nel ranking ATP. Flavio Cobolli, grazie ai quarti di finale a Madrid, ha firmato il nuovo best ranking alla posizione numero 12, eguagliando Paolo Bertolucci al settimo posto tra gli italiani arrivati più in alto in classifica nell’era Open. Con la risalita di Luciano Darderi alla posizione numero 20, inoltre, l’Italia torna ad esprimere quattro giocatori tra i primi 20 del mondo, come era successo per la prima volta nella storia lo scorso 16 marzo. L’unico passo indietro lo compie Lorenzo Musetti, che scivola in decima posizione, scavalcato da Medvedev. Sinner, che insegue il primo titolo in carriera agli Internazionali, ha allungato su Carlos Alcaraz, costretto a saltare il Masters 1000 a Roma e il Roland Garros dove ha trionfato nel 2025. Dopo Madrid, l’azzurro ha raggiunto 14.350 punti, il terzo punteggio più alto per un giocatore nel ranking ATP. Il primatista è Novak Djokovic, unico ad aver superato i 16 mila punti, al culmine di un 2016 vissuto fino al Roland Garros da assoluto dominatore.

Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 14.350

2. Carlos Alcaraz (Esp) 12.960

3. Alexander Zverev (Ger) 5.805

4. Novak Djokovic (Srb) 4.700

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.050

6. Ben Shelton (Usa) 4.030

7. Taylor Fritz (Usa) 3.770

8. Alex De Minaur (Aus) 3.755

9. Daniil Medvedev (Rus) 3.460

10. Lorenzo Musetti (Ita) 3.415

13. Flavio Cobolli 2.750

20. Luciano Darderi 1.890

66. Lorenzo Sonego 830

80. Mattia Bellucci 737

100. Matteo Berrettini 625

106. Matteo Arnaldi 596

112. Francesco Maestrelli 575

141. Stefano Travaglia 444

145. Francesco Passaro 434

151. Luca Nardi 409