Sinner fa trentuno, eguaglia Djokovic e punta al record assoluto nei Master. Darderi elimina Zverev

Foto: Ansa foto / FABIO FRUSTACI (12 maggio 2026)

Foro azzurro a Roma

Jannik demolisce Pellegrino, l'altro italiano compie l'impresa battendo la testa di serie numero due del torneo

Trentuno vittorie consecutive nei Master 1000, record assoluto del mostro Novak Djokovic eguagliato, con la possibilità giovedi prossimo di superarlo. Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino in due set, 6-2, 6-3, in poco più di un’ora e continua la sua marcia trionfale verso la vittoria del torneo di Roma, che a noi manca da ben cinquant’anni. E che oggi è ancora più vicina grazie a un altro italiano.

Una formalità

La partita, com’era prevedibile, non ha avuto storia, nonostante la grande generosità di Andrea Pellegrino che ha disputato un eccellente torneo raggiungendo gli ottavi di finale. Tant’è che a fine partita, il numero uno del mondo gli ha voluto rendere omaggio: “Grande Andrea!”. Possibile la sfida ai quarti di finale contro l’americano Ben Shelton, avversario più insidioso.

Battuto un altro record di Nole

Sinner ha stabilito il nuovo record di 37 set vinti consecutivamente in questo formato, superando il precedente primato di Djokovic. E se dovesse trionfare al Foro Italico entrerebbe nel club ultra-esclusivo di chi ha vinto tutti i nove Masters 1000 in calendario almeno una volta. Prima di lui ci è riuscito solo il fuoriclasse serbo.

Darderi fa fuori Zverev! E aspetta Jodar

Straordinaria impresa di Luciano Darderi che elimina in tre set Alexandr Zverev, testa di serie numero due del torno, in rimonta. 1-6, 7-6, 6-0, con un terzo set in cui il campione tedesco è sparito letteralmente dal campo. Una sconfitta per il numero tre del mondo che arriva dopo la disavventura di ieri sera al ristorante giapponese in cui non è stato fatto entrare perché non aveva prenotato. E che rende sulla carta ancora più agevole la possibilità che Sinner vinca il torneo. Il prossimo avversario dell’italiano sarà l’astro nascente del tennis, lo spagnolo Rafael Jodar, che Sinner ha già battuto a Madrid. Un ragazzo dal grande futuro. Ma il presente può ancora aspettare.

Con il double Roma-Parigi primo posto intoccabile

Se vincesse Roma e Parigi Sinner conquisterebbe 1200 punti in più, mentre Alcaraz ne perderebbe tremila. Un distacco che diventerebbe incolmabile per lo spagnolo, in dubbio anche a Wimbleodn, dove lo scorso anno perse in finale proprio contro il nostro numero uno. Una stagione che potrebbe diventare indimenticabile per il fuoriclasse bolzanino.