Zverev (l’anti Sinner) cacciato da un ristorante giapponese a Roma: “Senza prenotazione non si entra”

Foto: Ansa foto / /ALESSANDRO DI MEO (Maggio 2026)

La curiosità

Il tedesco "rimbalzato" e non riconosciuto dai ristoratori. Fuori Musetti, oggi derby Sinner Pellegrino

Alexandr Zverev, il tennista numero tre del mondo, di fatto senza Alcaraz l’avversario più forte per Sinner, voleva mangiare giapponese. Ma è stato cacciato da un ristorante che probabilmente non lo ha nemmeno riconosciuto, nella capitale.

L’episodio

Il tedesco, nella serata di ieri, è rimasto bloccato all’ingresso del ristorante giapponese Zuma, a via della Fontanella di Borghese, in pieno centro, perché senza prenotazione e, almeno all’inizio, non riconosciuto dal personale. “Senza prenotazione non si può entrare”. Quindi, niente da fare per il tennista.

La vicenda è stata raccontata da Andrea Ruggeri – giornalista ed ex deputato di Forza Italia – al podcast TennisTalker. La scena si sarebbe verificata intorno alle 22.15. Zverev era insieme al fratello Mischa, ex tennista, e a un amico. “Sono andato a cena da Zuma in terrazza e sotto all’ingresso ho trovato una scena incredibile: Alexander Zverev con suo fratello Mischa e un loro amico, bloccati all’ingresso”, ha raccontato Ruggeri.

Disastro Musetti, fuori agli ottavi

Intanto, Lorenzo Musetti, non ancora in buone condizioni fisiche, esce agli ottavi contro il norvegese Ruud in due set (6-3, 6-1), perdendo parecchi punti rispetto alla scorsa stagione, quando riuscii ad arrivare sino alla semifinale. L’azzurro non è al meglio della condizione e lo si era visto nel match precedente contro l’argentino Cerundolo. Perderà ancora diverse posizioni nel ranking.

Oggi il derby Sinner Pellegrino

Oggi torna in campo il numero uno del mondo e grande favorito per la vittoria finale. Jannik Sinner affronterà negli ottavi, in un derby a sorpresa, Andrea Pellegrino. Con tutta la simpatia per quest’ultimo, non dovrebbero esserci problemi per la prima testa di serie, che viaggia verso la finale e che nella parte del suo tabellone come avversario più ostico potrebbe avere Medvedev. La finale più probabile appare proprio quella contro Zverev, anche se il tennis non dà mai certezze. Aspettando il sogno di rivincere 50 anni dopo Panatta.