Altro che vertice segreto: Meloni in Grecia per il forum Europa-Golfo e il dossier migranti

Foto: Ansa foto / GIUSEPPE LAMI ( 08/mag/2026 )

L'Italia torna centrale

«Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia» per Giorgia Meloni. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi che spiegano che la premier sarà in visita in Grecia e a Cipro il 16 e 17 maggio per partecipare a una serie di appuntamenti internazionali. Il primi con i Leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio Europeo informale di Cipro del 24 aprile.

Svelato il mistero, crollano i retroscena

Crollano come un castello di sabbia le ricostruzioni di alcuni organi di stampa circolate nelle ultime ore che parlavano di un viaggio misterioso e di presunti incontri top secret e riservati di Giorgia Meloni in Grecia. Perché Meloni sarà si in terra Ellenica ma per eventi istituzionali. Come quello del pomeriggio di sabato quando la leader del Governo interverrà, sempre in Grecia, allo Europe-Gulf Forum, piattaforma di dialogo politico tra i Paesi europei e del Golfo, che si riunirà per la prima volta su impulso dell’Atlantic Council e di Antenna Group, iniziativa che il Presidente Meloni aveva già sostenuto in un intervento in video in occasione del suo lancio ufficiale nel settembre 2025. La Presidente del Consiglio aprirà i lavori insieme al Primo Ministro del Qatar. Il fine settimana istituzionale, dedicato agli impegni internazionali come tante volte ha fatto la numero 1 del governo continuerà anche la domenica, quando si recherà a Cipro per una visita bilaterale concordata già lo scorso febbraio, in occasione dell’incontro a Roma con il Presidente Christodoulides.

Energia tra i temi da affrontare

A chi chiede informazioni sull’appuntamento viene spiegato che la partecipazione del Presidente Meloni allo Europe Gulf Forum è la «naturale evoluzione di una visione da lei lanciata in occasione del Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo dello scorso dicembre, vale a dire creare degli ambiti di discussione e cooperazione che mettano insieme Europa, Mediterraneo e Golfo. Un’area attraverso la quale passa una quota decisiva del commercio globale, del fabbisogno mondiale di petrolio e gas naturale, dei fertilizzanti che sostengono la produzione agricola. Da questa direttrice dipendono non soltanto la sicurezza energetica e alimentare delle nostre Nazioni, ma in ultima analisi la stabilità dell’intero sistema internazionale».

Cooperazione tra Mediterraneo e Golfo

Del resto non è certo un segreto che Meloni veda in questa responsabilità condivisa il possibile fondamento di una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo: una cooperazione capace di unire Occidente e Oriente, Europa, Africa e Asia, superando le divisioni di un contesto geopolitico sempre più competitivo. E proprio di questo – e di altro – si discuterà sabato pomeriggio tra alcuni Leader del Sud Europa ma non solo (sarà presente anche il Presidente della Finlandia Stubb) e Leader del Golfo, a partire dai Primi Ministri del Qatar e del Kuwait. Saranno presenti anche i vertici di alcune Istituzioni Finanziarie internazionali quali FMI e BCE.

Con Meloni l’Italia torna protagonista internazionale

Le fonti aggiungono che «non sono invece coinvolti gruppi quali BlackRock o JP Morgan, come apparso erroneamente su alcuni organi di stampa», con buona pace di chi pensava di passare un fine settimana a raccontar intenzioni nascoste ma che invece vedrà l’ennesima missione che, grazie a Giorgia Meloni, vede l’Italia protagonista della scacchiere internazionale.