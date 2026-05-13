Nuova tegola per la Famiglia nel bosco. Il tribunale dell’Aquila respinge il ricorso: mamma Catherine resta separata dai figli

Foto: Ansa (23/12/2025)

Dimessa la piccola Bluebell

Nuova tegola per la Famiglia nel bosco di Palmoli. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, infatti, ha respinto il ricorso avanzato dai legali della coppia Trevallion contro l’ordinanza emessa il 6 marzo scorso, con cui si disponeva l’allontanamento della madre Catherine dall’istituto di Vasto in cui da novembre si trovano i tre bambini. I magistrati, che in quell’occasione avevano disposto anche il trasferimento dei piccoli in altra struttura, per poi ripensarci, sono intervenuti dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, che aveva dichiarato “improcedibile” il ricorso.

Famiglia nel bosco, il tribunale dell’Aquila respinge il ricorso della difesa

Il collegio ha rigettato tutte le richieste presentate dalla difesa, confermando integralmente l’ordinanza già adottata nei confronti della madre. La sua presenza, secondo i magistrati, non giova ai figli. Un verdetto crudele che ha suscitato un vespaio di polemiche rese ancora più incandescenti dopo i rapporti degli psicoterapeuti sulle condizioni di disagio dei tre fratelli nella casa famiglia. E il ricovero in ospedale della più piccola Bluebell, che ieri pomeriggio è stata dimessa. Resta quindi valido il provvedimento che impedisce alla donna di stare e di recarsi nella casa famiglia dove sono stati collocati i suoi figli.

Dimessa dall’ospedalel a piccola Bluebell ricoverata dal 5 maggio

La bimba era stata ricoverata lo scorso 5 maggio per una patologia respiratoria di probabile natura virale, come ha specificato la Asl Lanciano Vasto Chieti. La piccina, che si è rimessa completamente, è tornata nell’istituto dove si trovano, dallo scorso novembre, anche il fratello e la sorella. Sono lì da sei mesi, da quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila li ha tolti ai genitori e portati via dalla loro abitazione di Palmoli in provincia di Chieti.

I legali rinunciano alla difesa, l’avvocato Pillon al loro posto

L’altra notizia di rilievo iguarda gli avvocati della coppia anglo-australiana che hanno rinunciato al mandato. “Manca una visione comune”, spiegano dopo 174 giorni di battaglia i legali Marco Femminella e Danila Solinas. Ora il fascicolo è nelle mani dell’avvocato Simone Pillon. L’ex senatore della Lega, l’uomo dei Family Day, l’ideatore di un contestato ddl sull’affido condiviso, è l’ultima speranza dei tre fratellini di riabbracciare mamma e papà, lontano dai controlli di assistenti e psicologi.