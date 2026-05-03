Sinner passeggia su Zverev e conquista Madrid. “Ora voglio Roma e Parigi”. Meloni: “Sei nella storia”

Foto: Ansa / CHEMA MOYA (3 maggio 2026)

Tennis show

Un gioco da ragazzi, per Jannick Sinner, conquistare anche Madrid passeggiando sul tedesco Zverev. Il tennista azzurro lo ha battuto in due set 6-1, 6-2 dominando a finale del Masters 1000 spagnolo e portando a casa il suo quinto torneo di categoria consecutivo (mai nessuno come lui), staccando ancora Carlos Alcaraz nella classifica generale, con lo spagnolo costretto ai box per infortunio. “Cinque Masters 1000 consecutivi. Un’impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un’altra pagina indimenticabile”, scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Sinner vince Madrid, come cambia ranking

Grazie al trionfo di Madrid, a cui Sinner arrivava senza punti da difendere, l’azzurro è salito a quota 14.250 nel ranking Atp, staccando ancora Carlos Alcaraz al numero 1. Lo spagnolo, che salterà anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, rimane a quota 12.960, trovandosi così a -1.290 punti dal rivale. Un distacco che, come detto, potrebbe allargarsi ancora. Con Alcaraz ai box, Sinner arriverà a Roma e Parigi da assoluto favorito con una finale da difendere, essendo stato battuto in entrambi i tornei lo scorso anno proprio dallo spagnolo, e in caso di trionfo potrà allungare ancora nel ranking Atp.

Quanto ha guadagnato Sinner a Madrid

Con la vittoria di Madrid, Sinner ha guadagnato ben 1.007.615 euro. Una cifra monstre, raddoppiata proprio grazie al trionfo su Zverev, che da finalista ha infatti intascato 535.585 euro. Nella stagione in corso, Sinner ha già messo in cassaforte 4,33 milioni di dollari in soli premi. In carriera, tra singolare e doppio, il totale ammonta a 62,3 milioni.

Lo sconforto di Zverev

“Prima di tutto, scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore”, ha detto Zverev dal campo rivolto al pubblico di Madrid, “poi, ovviamente, complimenti a Jannik. Il miglior giocatore al mondo di gran lunga al momento”. “Contro di lui davvero per la maggior parte dei giocatori non ci sono possibilità, per noi è così al momento contro di te. Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana”, ha continuato Zverev, che poi si è lasciato andare a un invito piuttosto esplicito, “magari al Roland Garros, prendetevi una pausa”, ha concluso con un sorriso. Sinner, come al solito, ha reso omaggio al suo avversario. “Sascha, è stata una grande settimana per te e il tuo team. Oggi non è stata una grande giornata, ma ti auguro il meglio per il resto della stagione. Grazie al mio team per spingermi e credere in me. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, grazie per stare al mio fianco. Grazie a chi mi sostiene da casa, dall’Italia, e al pubblico presente sugli spalti. Questi risultati vogliono dire tanto per me, sono molto contento di continuare a credere in me stesso. C’è un team ottimo alle mie spalle, si parla di me ma è giusto parlare anche di noi. Adesso si va a Roma e Parigi”.