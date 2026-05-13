Eurovision 2026, boom social per Sal Da Vinci: “Per sempre sì” fa ballare tutta Vienna

Foto: Ansa foto / HANNIBAL HANSCHKE (12/05/2026)

La finale il 16 maggio

La canzone che ha vinto Sanremo è la più amata in rete: i click superano quota 3milioni e mezzo. Per i better esperti invece la super favorita è la Finlandia ma la sfida sarà aperta fino alla fine

Sal Da Vinci va fa ballare tutta Vienna. Il cantante partenopeo, attesissimo sul palco dell’Eurovision 2026 non ha deluso le attese e ha spopolato nella serata inaugurale del discorso canoro. Da regolamento l’Italia fa parte dei ”fab-four” con Germania e Inghilterra e dunque è già in finale nella competizione canora mondiale che si sta svolgendo a Vienna. Pur non essendo in gara però l’esibizione del vincitore del Festival di Sanremo ha conquistato il web andando ben oltre i 3,5 milioni e mezzo di visualizzazioni.

Obiettivo: tornare a vincere dopo 5 anni

Sal Da Vinci, artista napoletano nato in America, è senza dubbio il concorrente in gara più cliccato sui social network, catalizzando l’attenzione e il consenso di un bacino di telespettatori internauti che potrebbe riportare l’Italia a vincere la manifestazione dopo 5 anni. E l’opzione al momento non è così peregrina per gli esperti better, che la offrono a 11,00, secondo quanto si legge su Agipronews.

Finlandia super favorita

A giudicare dalle quote dei bookmakers canori la Finlandia resta la favorita con la coppia Linda Lampenius & Pete Parkkonen. Tuttavia il loro brano ”Liekinheitin”, con il quale hanno centrato subito la qualificazione dopo la prima semifinale e che è dato vincente a 2,20 è stato nettamente doppiato per visualizzazioni web ottenute da “Per sempre sì”. Per gli scommettitori anche Grecia (5,50) e Danimarca (6,00) sono davanti all’Italia ma secondo i betting analyst di William Hill nella finale regnerà l’equilibrio: una vittoria sul filo del rasoio, con scarto inferiore ai 40 punti finali, si gioca a 2,75.

Alla conquista dell’Austria

Al di là del risultato e della canzone vincitrice, che si potrà conoscere solo dopo la sfida conclusiva del 16 maggio, la certezza della prima serata dell’Eurovision 2026 è stata la festa austriaca sulle note di “Per sempre sì”. Dopo aver scalato le classifiche internazionali ed essere stata tradotta un decine di lingue in tutto il mondo, nella notte viennese ha emozionato il pubblico e fatto ballare tutti i presenti sotto e sopra il palco. Prima dell’esibizione Sal Da Vinci ha dichiarato di considerare Eurovision «un’occasione per unire i popoli attraverso la musica» e ieri sera c’è riuscito.

Coreografia con abito da sposa che diventa tricolore

Rispetto a Sanremo la vera differenza è senza dubbio rappresentata dalla coreografia prevista dal format internazionale. Non poteva bastare la mimica dell’Ariston: il cantante partenopeo ha spiegato di aver lavorato sull’offerta coreografica per raccontare tutte le tappe di un incontro tra un uomo e una donna che poi diventa la sua sposa. E l’effetto sorpresa dell’abito che sul palco si srotola per diventare un grande tricolore da applausi.