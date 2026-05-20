Soccorre un cane in strada, ma era una trappola. Accoltellata e rapinata: grave una 54enne a Lodi

Caccia all'aggressore

Stava guidando per tornare a casa quando, a bordo della strada, ha intravisto un cane apparentemente in difficoltà. La donna era sola, ma non ci ha pensato un secondo e si è fermata per aiutare l’animale. Ma si è ritrovata vittima di una brutta aggressione.

Una biologa di 54 anni di Formigara, nel Cremonese, ora si ritrova ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia (per fortuna fuori pericolo di vita) e dell’uomo che l’ha colpita con un coltello si sono perse le tracce. È successo lunedì 19 maggio, nel pomeriggio intorno alle 18,30.

Impietosita dal cane abbandonato, ma era un tranello

La donna stava percorrendo la provinciale 27, tra Castiglione e Castelgerundo, in provincia di Lodi, quando ha assistito a quella che sembrava un’emergenza: ha notato un cane sul ciglio della strada e si è fermata per soccorrerlo. Poi però è spuntato l’uomo che accompagnava l’animale per chiederle soldi.

La donna gli ha offerto 50 euro, ma non sono bastati

La donna gli offerto 50 euro, ma non sono bastati: lo sconosciuto ha preteso altro denaro. Al rifiuto della biologa ha estratto un coltello e l’ha colpita con tre brutali fendenti. Due l’hanno raggiunta all’addome e una, in un disperato tentativo di difesa, al braccio. L’aggressore ha poi gettato l’arma in un fossato vicino ed è scappato tra i campi, lasciando a terra la vittima e il cane.

L’agguato a Lodi, la donna soccorsa da un passante

Un passante poco dopo ha notato la donna sul ciglio della strada, gravemente ferita, e ha allertato immediatamente il 112: a recuperarla i soccorritori del 118 in elicottero, per trasferirla in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Nonostante la gravità delle ferite, fortunatamente la biologa non si trova in pericolo di vita. Nel frattempo è iniziata una maxi operazione di ricerca dell’aggressore da parte delle forze dell’ordine: i militari hanno recuperato il coltello nel canale di scolo e intensificando le battute nei dintorni per rintracciare il fuggitivo.

Diffuso l’identikit dell’aggressore di Lodi: 30 anni, carnagione olivastra

Secondo le prime informazioni, l’aggressore è un soggetto tra i 30 e i 50 anni, dalla carnagione olivastra, che dopo l’attacco sarebbe fuggito portando con se’ anche il cane. L’uomo si sarebbe avvicinato alla donna chiedendole dei soldi e, malgrado questa gli abbia dato 50 euro, l’avrebbe colpita e si sarebbe diretto verso le campagne in zona Cascina San Vito, riuscendo a dileguarsi. L’area, non coperta da sistemi di videosorveglianza, rende piu’ complessa la ricostruzione dei suoi movimenti e l’eventuale acquisizione di immagini utili alle indagini.