“Onda d’urbe”: da venerdì a Roma la tre giorni di Gioventù nazionale. Politica, sport, ambiente e la sfida a Gualtieri

Tornei sportivi e ospiti big

“Onda d’Urbe”. È partito il conto alla rovescia per la tre giorni di Gioventù nazionale Roma che si svolgerà nella Capitale da venerdì 22 a domenica 24 maggio presso il Centro sportivo Rugby Roma Olimpic Club, via di Tor Pagnotta 351. Particolarmente evocativo il sottotitolo, “Risalendo il Tevere per la Roma che vogliamo” che richiama l’identità dinamica che caratterizza la prima festa totalmente romana dell’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, guidata da Francesco Todde. Anche la location sportiva è una precisa scelta di campo della kermesse, spiegano gli organizzatori. Tornei sportivi e momenti ludici avranno ampio spazio nel ricco programma della tre giorni.

A Roma da venerdì a domenica la prima festa di Gioventù nazionale Roma

Nel corso delle tre giornate interverranno, tra gli altri, Marco Perissa, Fabio Rampelli, Nicola Procaccini, Fabio Roscani, Francesco Semprini, Don Coluccia, Zossolo di Welcome to Favelas, Emanuele Blandamura, Fabrizio Ghera e Maria Teresa Bellucci, insieme a rappresentanti istituzionali, giornalisti e ospiti del mondo associativo, sportivo e della cooperazione internazionale. “Sono inoltre previsti tornei sportivi, attività ricreative, iniziative ambientali, solidaristiche e associative“, spiega il presidente di Gioventù nazionale Roma. La sera “musica, birre e momenti conviviali per stare insieme in un clima di amicizia e condivisione. Saranno tre giornate di dibattito e aggregazione, in cui parleremo di Roma e delle nuove sfide che ci attendono”.

Politica, sport, ambiente e città

Politica e attualità cittadina con uno sguardo alla prossima sfida elettorale delle comunali del 2027. Ogni panel avrà come moderatore e ospite un rappresentante dell’organizzazione romana. Confronto a tutto campo anche con rappresentanti di estrazioni politiche distanti, dunque, insieme alla narrazione di un’identità politica che viene da lontano. Filo rosso della tre giorni le giovani generazione e Roma. Tra i temi anche quello della night life, il dossier dell’intrattenimento serale dopo la tragedia di Crans Montana e la chiusura massiccia dei locali della Capitale. “In sicurezza – spiegano i militanti di Gioventù nazionale Roma – è necessario trovare luoghi idonei di aggregazione giovanile e realtà funzionali contrapposta alla movida incontrollata con zone della città abbandonate all’abusivismo e al degrado”. Tra i temi anche quello della mobilità dell’emergenza abitativa. Riflettori puntati sul problema casa, con soluzioni diverse dai centri sociali che determinano il racket delle occupazione. Non ultimo la lotta al crimine e alla delinquenza, in tutte le sue declinazioni. Sarà il tema dell’inaugurazione di Onde d’Urbe alla vigilia dell’attentato della strage di Capaci.

Durante tutta la manifestazione sono previsti tornei sportivi, corsi di autodifesa, attività di sensibilizzazione ambientale, donazioni di sangue, raccolta beni per il Libano e stand associativi e stand associativi.