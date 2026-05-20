Difesa, energia, infermieri: cosa c’è nei sette accordi miliardari firmati da Meloni e Modi

Foto: Ansa foto / Angelo Carconi (20/05/26)

Si conclude il vertice romano

Impressionanti i riscontri sulla stampa e sulla rete: l'editoriale a doppia firma dei due primi ministri è stato tradotto in 27 lingue e pubblicato su circa 100 giornali tra Italia e India. Il video sulle "melody" dopo 8 ore ha raggiunto quota 7,4 milioni di mi piace

Giorgia Meloni, sui social, saluta il primo ministro indiano e fa un bilancio della due giorni, che ha portato Italia e India a firmare un importante accordo di partenariato: «La visita del Primo Ministro dell’India, Modi, sancisce l’apice di un percorso che in questi anni abbiamo costruito con costanza e determinazione. Oggi a Roma eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, cioè il più alto mai raggiunto nelle relazioni tra le nostre due Nazioni. Italia e India sono più vicine che mai e le nostre relazioni sono nella condizione di poter esprimere il loro potenziale al massimo livello».

Un accordo miliardario sviluppato in 7 punti

Un accordo, quello tra Italia e India, che si sviluppa in 7 punti, e coinvolge altrettanti ministeri (Difesa, Imprese e Made in Italy, Ambiente e della Sicurezza Energetica, Cultura, Agricoltura, Infrastrutture e Trasporti, Salute), oltre che la Guarda di Finanzia e l’Ambasciata d’Italia in India. Sono questi i soggetti protagonisti degli impegni sottoscritti oggi a Roma, nella suggestiva sede del governo di Villa Doria Pamphilj, tra la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal primo ministro Narendra Modi.

Road map e memorandum

Il primo paragrafo è dedicato alla “Roadmap Italia-India nel campo delle industrie della difesa e Dichiarazione Congiunta d’Intenti Italia-India sul rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore dell’industria della difesa”.

Il secondo punto nodale dell’accordo prevede un “memorandum d’Intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica della Repubblica Italiana, e il Ministero delle Miniere della Repubblica dell’India sulla cooperazione nell’ambito dei minerali critici”.

Terzo punto è quello sul memorandum d’Intesa tra il Ministero della Cultura del Governo della Repubblica Italiana e il Ministero dei Porti, della Navigazione e dei Corsi d’acqua della Repubblica dell’India sullo sviluppo del complesso del patrimonio marittimo nazionale a Lothal, Gujarat, India

Il quarto coinvolge il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Agricoltura e del Benessere degli Agricoltori della Repubblica dell’India sulla cooperazione nell’agricoltura.

Il quinto punto è riservato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti della Repubblica Italiana e il Ministero e il Ministero dei Porti, della Navigazione e dei Corsi d’acqua della Repubblica dell’India sulla cooperazione sui trasporti marittimi e i porti. Il sesto riguarda la collaborazione tra la Guardia di Finanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana e il Directorate of Enforcement del Ministero della Finanza della Repubblica dell’India.

Infine il settimo e ultimo accordo: la dichiarazione Congiunta d’Intenti sulla facilitazione della mobilità di infermieri dall’India all’Italia tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute e del Benessere Familiare della Repubblica dell’India.

La nota congiunta in inglese

Al termine del vertice romano è stata anche diffusa dal governo una dichiarazione congiunta Italia-India, in lingua inglese, che si articola attraverso undici aree di interesse, a partire dal dialogo politico e dalla Cooperazione Economica e Investimenti e fino a toccare questioni come: Connettività, Scienza, Tecnologia, Innovazione, Start-up e Intelligenza Artificiale, Spazio, Difesa, Sicurezza, Migrazione e Mobilità, Cultura e Scambi Educativi, Relazioni India-Ue,Cooperazione Multilaterale.

Il tutto suddiviso in 39 paragrafi, due dei quali dedicati alle conclusioni e in cui si legge «Noting the impressive growth and deepening of India-Italy Special Strategic Partnership, the two leaders reaffirmed their commitment to further expand cooperation across all sectors and continue close high-level consultations on key global and regional developments. 39. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Meloni for the warm hospitality extended by the Government and the people of the Italian Republic and invited Prime Minister Meloni to visit India at a mutually convenient time» (Notando l’impressionante crescita e approfondimento del Partenariato Strategico Speciale India-Italia, i due leader hanno riaffermato il loro impegno a espandere ulteriormente la cooperazione in tutti i settori e continuare strette consultazioni ad alto livello sui principali sviluppi globali e regionali.

Il Primo Ministro Modi ha ringraziato la Presidente Meloni per la calorosa ospitalità estesa dal Governo e dal popolo della Repubblica Italiana e ha invitato la Presidente Meloni a visitare l’India in un momento reciprocamente conveniente).

Melody: editoriale tradotto in quasi 30 lingue e boom sui social

L’incontro tra la premier Meloni e il primo ministro Modi resterà nella storia non solo per la portata economico di un accordo strategico tra le due Nazioni ma anche per l’incredibile eco e attenzione avute sulla stampa e sulla rete. L’editoriale a doppia firma Meloni-Modi, ad esempio, è stato pubblicato, oltre che in Italia, su più di cento testate indiane e in tutte le 27 lingue riconosciute. I video e le foto dei leader hanno raggiunto numeri record di visualizzazioni sui social. Le interazioni sono in continuo aumento. Il reel di questa mattina, pubblicato in collaborazione con l’account di Narendra Modi, ha battuto ogni record. d A distanza di 8 ore dalla pubblicazione ha raggiunto quota 7,4 milioni di mi piace su instagram frantumando ogni altro record dei politici sui social.