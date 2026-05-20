Le caramelle della coppia “Melodi” diventano virali: il video fa il record di visualizzazioni

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Oltre 6 milioni in poche ore

Il video che ritrae la premier assieme al presidente indiano mentre mostrano le caramelle stoffe ha raggiunto picchi incredibili di interazioni su Instagram. Gli utenti indiani si sono dimostrati entusiasti dell'incontro, nonostante qualche lieve polemica sui social da Nuova Delhi

Il video di Modi e Meloni pubblicato sui social, in cui la premier tiene in mano un pacchetto di caramelle indiane “Melody”, sta crescendo esponenzialmente in termini di visibilità.

Dietro al nome delle caramelle c’è una simpatica dietrologia che arriva proprio dal web e dagli utenti indiani, che si riferiscono all’alleanza tra Nuova Delhi e Roma unendo i nomi dei rispettivi presidenti. Alle 14 del 20 maggio, gli utenti che hanno messo “Mi piace” al video su Instagram sono più di 6 milioni in poco più di 5 ore. In India la televisione aveva aggiornato il countdown prima dell’incontro tra i due.

Anche durante il G20 del settembre 2023 c’è stato un incremento esponenziale di interazioni sull’account della premier, dopo la pubblicazione di una foto con Narendra Modi. Il presidente indiano conta 101 milioni di follower su Instagram, ma nessun leader fino a questo momento ha attirato così tanti utenti: l’incontro con Vladimir Putin, ad esempio, ha raggiunto 4,4 milioni di “Mi piace”.

La coppia “Melodi” fa impazzire il web: il video della premier con Modi fa il pieno di interazioni

Da non sottovalutare le visualizzazioni che sono arrivate a 100 milioni, mentre i commenti hanno superato la quota 250mila. Su internet non sono mancati i meme e le dimostrazioni di affetto verso l’Italia. Uno degli utenti che ha commentato il post in condivisione tra Modi e Meloni ha scritto: «Ogni volta che Meloni e Modi si incontrano, nell’aria si diffonde una magia speciale».

Ma non solo, perché il video ha innescato anche la polemica del leader dell’opposizione indiana, Rahul Gandhi: «Prima di andare in Italia ad incontrare Meloni, Modi ha tenuto un discorso e ha detto: “Sta arrivando una tempesta economica, non andate all’estero”. E lui stesso, con una caramella Melody in tasca, è partito per l’Italia sul suo costoso aereo privato. Poi ha dato la caramella a Meloni e ha fatto un reel. Guardate che presa in giro sta subendo la gente del Paese».

A dire il vero, anche in virtù delle interazioni sui social, gli indiani sembrano piuttosto entusiasti e divertiti dell’incontro tra i due. Una sensazione positiva condivisa anche dal presidente del Consiglio, che nel video ha affermato: «Il presidente Modi mi ha portato delle caramelle coffee davvero buone».