Meloni-Modi, il salto strategico verso una nuova frontiera. Roma punta sull’India: “Insieme possiamo affrontare le sfide future”

Foto: Facebook e Ai

Sguardo condiviso

Il premier indiano torna a Roma dopo 26 anni e con Meloni firma il partenariato strategico speciale. “Il rapporto tra India e Italia ha raggiunto una fase decisiva”, scrivono i due leader in un editoriale congiunto. Sul tavolo: difesa, aerospazio, componentistica, energia, farmaceutica, infrastrutture digitali, agroalimentare e manifattura avanzata

«Il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva». La frase scelta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal primo ministro Narendra Modi nell’editoriale congiunto pubblicato dal Corriere della Sera e dalla stampa indiana non è diplomazia di circostanza. È la formula con cui Roma e Nuova Delhi certificano un salto politico maturato negli ultimi tre anni e ora tradotto in un «partenariato strategico speciale». Speciale anche nel rapporto personale, suggellato dal siparietto social delle “caramelle Melody” portate in regalo alla premier.

La visita di Modi nella capitale, la prima ufficiale di un premier indiano in Italia dopo ventisei anni, viene letta a Palazzo Chigi come un passaggio politico preciso: consolidare l’asse con una delle grandi potenze economiche emergenti mentre gli equilibri globali si spostano verso l’Indo-Pacifico e la competizione con la Cina ridefinisce alleanze e mercati. Dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale, la premier riceverà Modi a Villa Pamphilj. È il settimo incontro tra i due leader. Dato che fotografa la continuità del rapporto costruito dal G20 del 2023 fino al G7 italiano di Borgo Egnazia, passando per Dubai, Rio e Johannesburg. Nei dossier governativi, il dialogo col gigante asiatico è ormai considerato una delle direttrici stabili della politica estera italiana.

La partita industriale

Il punto centrale resta il commercio. Meloni e Modi fissano un obiettivo preciso: superare i 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sul tavolo finiscono difesa, aerospazio, componentistica, energia, farmaceutica, infrastrutture digitali, agroalimentare e manifattura avanzata. Nel testo firmato dai due emerge anche l’idea rafforzare le filiere strategiche occidentali attraverso accordi industriali selettivi. E ridurre la dipendenza dai circuiti produttivi controllati da Pechino. «Prosperità e sicurezza nel XXI secolo saranno determinate dalla capacità delle Nazioni di innovare, gestire le transizioni energetiche e rafforzare la propria sovranità strategica», scrivono Meloni e Modi.

L’Italia mette sul tavolo potenza industriale. Manifattura specializzata. E tecnologia. L’India offre scala produttiva. Crescita economica, e un ecosistema tecnologico che conta oltre 200 mila startup e più di cento “unicorni”, termine con cui vengono indicate le aziende tecnologiche private valutate oltre un miliardo di dollari. La formula scelta dai due governi è quella della “co-creazione di valore”, concetto che nei ministeri economici viene tradotto in joint venture, investimenti e integrazione delle catene produttive.

Difesa e tecnologia

L’accordo si allarga ai settori più sensibili: cybersicurezza, intelligenza artificiale, calcolo quantistico, spazio e minerali critici. Roma insiste sul modello di Ai “umanocentrica”, come si legge sull’editoriale, già al centro della presidenza italiana del G7. Nuova Delhi punta invece sulla propria infrastruttura digitale e sulla capacità di espansione nei mercati del Sud Globale. La cooperazione riguarda anche sicurezza marittima, contrasto al terrorismo, traffico di esseri umani e criminalità informatica. Temi che entrano direttamente nella nuova architettura geopolitica costruita lungo il corridoio Imec, considerato dai due governi uno snodo decisivo per commercio, energia e logistica.

Non è un caso che al vertice partecipino anche i vertici di grandi gruppi industriali italiani e indiani. Leonardo, Fincantieri e Bonifiche Ferraresi sono tra le aziende coinvolte nei colloqui paralleli organizzati a margine dell’incontro politico.

Il nuovo equilibrio

A Roma il governo legge il rafforzamento dei rapporti con Nuova Delhi anche dentro una cornice più ampia: aumentare il peso italiano nel Mediterraneo e costruire un canale privilegiato con una potenza destinata a incidere sempre di più sugli equilibri economici globali. «Possiamo affrontare le nostre sfide comuni», la promessa di Meloni e Modi. «Nella cultura indiana, il concetto di Dharma richiama il senso di responsabilità che deve guidare le nostre azioni, mentre il principio di Vasudhaiva Kutumbakam — il mondo è una sola famiglia — risuona con forza nell’attuale era digitale interconnessa. Tali valori trovano un’eco naturale nella tradizione umanistica italiana, radicata nel Rinascimento, che esalta la dignità di ogni individuo e il potere della cultura di unire popoli e società», spiegano.

Per questo la visita di Modi non viene trattata come una semplice missione diplomatica. La dichiarazione congiunta attesa al termine del vertice punta a istituzionalizzare incontri annuali tra i due capi di governo, rafforzare Innovit India e continuare il percorso già intrapreso. «La nostra visione condivisa — dicono — mira quindi a porre le basi per un forte e lungimirante partenariato tra India e Italia, con le persone al centro».