Tsunami 5Stelle, Raggi e Appendino pronte a seguire Dibba contro il leader “traditore”

Foto: ANSA / Massimo Percossi (13 maggio 2026)

La grande fuga

I nostalgici dei bei tempi del “vaffa”, quelli che giurarono di sconfiggere il sistema e aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, sono tornati. Capitanati dal pasdaran Alessandro Di Battista, scalpitano per battezzare una nuova creatura. Delusi dalla gestione di Giuseppe Conte che ha ceduto alle alleanze con il Pd e Matteo Renzi, sono pronti. Se non a fare le valigie subito, a dare molto filo da torcere all’avvocato del popolo. Per l’ex premier tira una brutta aria. Non solo Elly Schleinn nel comatoso campo largo deve vedersela con perdite eccellenti.

Conte all’angolo: Raggi e Appendino pronte a fare le valigie

Intenzionate a seguire Dibba nella nuova avventura due ex sindache: Virginia Raggi, durissima contro l’ex premier (e non da oggi) e Chiara Appendino, già impegnate con l’associazione “Schierarsi”. Anche l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino sarebbe della partita. Fuori dall’alveo pentastellato l’ex deputato 5Stelle, che ha lasciato il partito contro la decisione “scellerata” di sostenere il governo Draghi, punta ad arruolare pure Francesca Albanese, osservatrice militante dell’Onu, rigorosamente pro Pal e ben introdotta nella rete di Hamas.

Una chat romana fa il processo all’ex premier

Il cantiere anti-Conte ferve come testimonia una chat bollente della corrente capitolina (Movimento romano) che fa capo alla Raggi. In tanti, tra cui gli ex collaboratori in Campidoglio come Enrico Stefano e Alessandra Agnello, si sfogano e sparano a zero contro la gestione capitolina e l’accordo con il centrosinistra in vista del Gualtieri bis, che assegnerebbe a Paolo Ferrara il futuro assessorato allo Sport. Ma non è tutto oro quello che luccica. Virginia non guarda solo ai sogni, ha un obiettivo preciso: un seggio a Strasburgo nel 2027. Ipotesi piuttosto remota finché rimarrà in casa 5Stelle visto che Conte ha altri progetti e altri nomi. A partire dall’ex senatrice Paola Taverna e il capogruppo a Montecitorio Francesco Silvestri. Appendino, molto presente e scatenata in tv , si è ritagliata il ruolo di Grillo parlante. Ed è la più arrabbiata per l’abbraccio con Renzi di Giuseppe Conte. “Quello che ha fatto non lo dimentico”, ha detto pochi giorni fa.