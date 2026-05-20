Kiev sfrutta le difficoltà di Mosca per produrre nuovi droni: la tattica per la difesa aerea

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Sicurezza e alta tecnologia

Vladimir Putin è in difficoltà sulla guerra in Ucraina, non solo per le recenti riconquiste delle truppe di Kiev nelle ultime settimane. L’arma segreta dell’Ucraina per fare fronte alle esigenze militari è il binomio tattico e tecnologico impiegato per sfruttare gli svantaggi di Mosca sul campo, che da mesi è bloccata sulle stesse posizioni. Attualmente gli ucraini stanno sviluppando rapidamente nuovi droni e l’autonomia oltre le linee è uno dei cambiamenti più importanti dalla primavera del 2026. Le risorse di Kiev non porteranno a un immediato punto di svolta, ma a un lieve vantaggio che potrebbe diventare concreto nel corso del tempo.

Per i russi la guerra va male e Kiev sfrutta l’alta tecnologia per difendersi

Anche se il conflitto per Mosca sta assumendo sembianze sfavorevoli, Putin non sembra avere l’intenzione di cedere anche solo di un millimetro nello scopo di sottomettere l’Ucraina al proprio volere. Un anno fa Kiev si trovava a difendere fino allo stremo gran parte delle sue posizioni, ma adesso la linea del fronte, lunga quasi mille chilometri, viene contesa da ambedue le parti. Come ha spiegato Franz-Stefan Gady, analista militare e direttore di Gady consulting, «l’Ucraina è in una posizione più forte di quanto molti avessero previsto. Ma la guerra implica diversi cicli di adattamento e la questione è ora è quella di capire se la Russia riuscirà a trovare risposte ai progressi dell’avversario».