Il sondaggio ammazza-sinistra: Pd, Avs e M5s in calo, si ferma subito il boom di Vannacci e FdI cresce ancora

Foto: Ansa / ANGELO CARCONI (27 novembre 2025 )

"Porta a Porta"

Se la sinistra aveva interpretato gli ultimi sondaggi come un segnale di disaffezione dell’elettorato nei confronti del centrodestra, farà bene a rifare in fretta i calcoli. Nei giorni dell’attentato a Modena, della nuova Flotilla e delle buone reazioni dell’opinione pubblica al piano-casa varato dal governo, le rilevazioni demoscopiche fanno segnare una netta ripresa della maggioranza, espressa soprattutto dal piccolo balzo in avanti di FdI.

Sondaggio amaro per la sinistra, FdI di nuovo su

Fratelli d’Italia guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%), certifica il sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani. Anche il Movimento 5 stelle, che si attesta al 13% cala dello 0,5%. Forza Italia al 7% cede un punto percentuale (-1%) mentre la Lega è stabile al 7%. Alleanza verdi e sinistra è al 5,5% (-0,5%), Futuro Nazionale di Vannacci resta al 4%. bloccando quella che sembrava essere una ascesa costante- Italia viva è stabile al 2,5%, come Azione al 2%. Noi moderati è all’1,5%, stabile come +Europa all’1%, mentre il Partito Liberaldemocratico sarebbe all’1%.

In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più gli altri (+2%), sale dello 0,5% e arriva al 45,5%. La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione.