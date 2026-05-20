Nigeriano violenta e picchia una turista a Milano: è un irregolare con precedenti per stupro 

Paura a Lampugnano

Il 26enne stupratore era già stato arrestato nel 2019 a Isernia per violenza sessuale

Terrore nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio all’hub di Lampugnano, a Milano, dove una donna è stata salvata da una violenza sessuale grazie al tempestivo intervento della polizia locale e alla segnalazione di un autista di autobus. Un uomo di 26 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato mentre stava tentando di abusare della vittima in una zona appartata della stazione bus.

Erano circa le 14 quando l’autista, dopo aver parcheggiato il mezzo, ha notato una scena sospetta poco distante: una coppia appartata, con l’uomo che mostrava atteggiamenti aggressivi mentre la donna cercava di divincolarsi. Insospettito, ha immediatamente richiamato l’attenzione degli agenti della polizia locale presenti presso l’hub.

Pomeriggio di paura all’hub di Lampugnano, a Milano

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, riuscendo a separare i due e a mettere in salvo la donna, una turista nata in Togo nel 1984. La vittima ha raccontato agli investigatori di essere appena arrivata dall’aeroporto di Linate e di essersi seduta con la valigia accanto quando l’uomo le si è avvicinato con la scusa di aiutarla con il bagaglio.

L’autista nota la scena e chiama subito gli agenti

Secondo quanto ricostruito, l’approccio si sarebbe trasformato presto in un’aggressione: il 26enne avrebbe iniziato a strattonarla e minacciarla per costringerla a seguirlo in una zona più isolata della stazione, dove avrebbe tentato di violentarla. La donna ha reagito cercando di fuggire, attirando così l’attenzione dell’autista che ha dato l’allarme.

Dopo il primo soccorso prestato dagli agenti di pattuglia, la vittima è stata affidata al Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, mentre l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Nel corso delle indagini sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area, che confermerebbero il racconto della donna e del testimone. Dagli accertamenti sono inoltre emersi precedenti penali a carico dell’arrestato per furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il 26enne era già stato arrestato nel 2019 a Isernia per violenza sessuale.