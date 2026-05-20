Concita Borrelli si scusa a Porta a Porta dopo le frasi choc sullo stupro: “Mi fermo per un po’” (VIDEO)

Il filmato

Dopo giorni di polemiche e indignazione, Concita Borrelli torna a Porta a Porta per chiedere pubblicamente scusa per le parole pronunciate sul tema dello stupro durante il dibattito sul caso Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio. La giornalista, ospite del programma di Bruno Vespa, ha annunciato anche una pausa dal video per “rasserenare gli animi”.

La frase terribile: “Nella sfera sessuale c’è la fantasia dello stupro”

Le dichiarazioni finite al centro delle critiche erano arrivate nel corso della puntata precedente, quando Borrelli aveva affermato: «Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c’è lo stupro». Una frase che aveva scatenato una valanga di reazioni sui social e nel mondo politico e culturale, costringendo lo stesso Bruno Vespa a intervenire con delle pubbliche scuse.

Le scuse pubbliche nella trasmissione di Bruno Vespa

Martedì sera la giornalista ha voluto chiarire il senso delle sue parole, riconoscendo però l’errore commesso: «Quando si usa il termine “stupro” bisogna stare attenti mille volte. È un termine che racconta di violenza, di dolore irreparabile e, talvolta, di morte. Noi giornalisti che affrontiamo ogni giorno casi di violenza sulle donne non possiamo consentirci leggerezze alcune».

Le scuse di Concita Borrelli

Borrelli ha poi spiegato che avrebbe dovuto esprimersi diversamente: «Mi scuso perché avrei dovuto più correttamente dire che, nell’ambito delle fantasie sessuali, due secoli di psicoanalisi ce lo insegnano, esiste anche l’aggressività, attiva e passiva. Pertanto bisogna essere cauti nell’interpretare i soliloqui e gli appunti di Andrea Sempio».

Infine l’annuncio della pausa televisiva: «Dopo averci riflettuto a lungo, per mia volontà, mi prendo da adesso una breve pausa dal video. Porta a Porta è in dirittura d’arrivo. Farà bene a me e spero rassereni gli animi di chi si è sentito ferito».