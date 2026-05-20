Con Flotilla l’ex di Piero Pelù, l’infermiera nonna e il grillino che paragona il “sequestro” alle barbarie di Hamas del 7 ottobre

Foto: Ansa / MASSIMO PERCOSSI ( 3 febbraio 2026 )

Chi c'è a bordo e a terra

Chi sono gli italiani bloccati in mare e a terra dalle autorità israeliani, alcuni dei quali denunciano un vero e proprio sequestro? Si sa innanzi tutto che 10 attivisti fermati che erano già stati bloccati nelle precedenti spedizioni della Flotilla dirette a Gaza. Lo si apprende da fonti legali. Sette erano stati bloccati durante l’abbordaggio di ottobre 2025 e detenuti in Israele, 2 il 29 aprile al largo di Cipro e detenuti sulla nave israeliane e uno in entrambe. Il team legale italiano ha depositato una nuova denuncia alla procura di Roma chiedendo il rilascio immediato, protezione e garanzie per gli attivisti. In tutto sono 30 gli italiani bloccati, a cui si aggiungono 2 cittadini spagnoli e un americano che vivono stabilmente in Italia.

Flotilla, chi sono gli italiani bloccati

Militanti, politici, medici, giornalisti, operai. A bordo (ma anche via terra) il piccolo esercito di attivisti di sinistra contiene anche qualche nome conosciuto, un giornalista di Travaglio, Alessandro Mantovani, inviato del “Fatto Quotidiano”, ma anche il parlamentare M5S Dario Carotenuto, a bordo del peschereccio Kasri Sadabat, che oggi ha fatto dichiarazioni che possiamo definire improvvide, paragonando il sequestro degli attivisti di Flotilla a quello degli israeliani da parte di Hamas il 7 ottobre 2024. “In acque internazionali, voglio sottolinearlo, ci sono cittadini italiani sotto sequestro, al pari degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre. Con la differenza che, in quel caso, il rapitore era un gruppo terroristico, mentre qui abbiamo a che fare con un governo e uno Stato. A cui viene consentito di fare tutto impunemente”, ha aggiunto. “Ne approfitto per fare ancora un appello alle autorità italiane e internazionali: intervenite subito, con tutti gli strumenti di pressione, per ottenere la liberazione degli attivisti. Sono pacifisti, non violenti, non hanno commesso alcun reato. Vogliono solo la fine del genocidio in Palestina. Bisogna dire a Netanyahu che deve fermarsi, altrimenti continuerà a fare quello che vuole. E noi saremo i prossimi”, ha detto ancora.

Intercettata anche la Don Juan, su cui viaggiavano Antonella Bundu, ex consigliera comunale a Firenze e candidata governatrice della Toscana, ma anche storica ex compagna del cantante Piero Pelù, Dario Salvetti, del collettivo di fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio, nonché l’attempato Alfonso Coletta (foto al centro), anestesista senese classe 1948, che poco prima di essere arrestato ha pubblicato un videomessaggio su Facebook: “Mi hanno rapito in acque internazionali”, sollevando non poche ironie sul web.

Anziani e docenti in marcia o in mare verso Gaza