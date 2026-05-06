Gasparri contro Bianca Berlinguer: “Consente a Ranucci di diffamare Nordio e si vanta. Che tristezza”

La conduttrice non si scusa

Con il 2,8 di share “E’ sempre Cartabianca” è ridotta ai minimi storici, totalizzato 374.000 spettatori. L’ennesima replica del Commissario Montalbano su RaiUno vince su tutti nella serata di martedì 5 maggio: con ‘La pazienza del ragno’ è stato seguito da 2.952.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello Vip’ ha ottenuto 2.218.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.536.000 spettatori e il 9.6%. Su Rai2, ‘Belve Crime’ ha intrattenuto 1.062.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai3 ‘FarWest’ ha fatto segnare 870.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha raccolto 756.000 spettatori con il 6.1%. Su Rete4 lo strapiombo: il programma di Bianca Berlinguer’ha totalizzato 374.000 spettatori. (2.8%).

“E’ Sempre Cartabianca ai minimi storici”

Reduce da una puntata precedente sulla quale si era abbattuta la bufera circa le balle di Ranucci, ieri la Berlinguer non ha ritenuto opportuno scusarsi con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Chiamato in causa per la grazia concessa a Minetti. La Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su Raitre, a seguito della sua presenza nel programma di Rete4 ‘E’ sempre Cartabianca’: dove il giornalista ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Poi rivelatesi infondate. Quella puntata di “E’ sempre Cartabianca” si è attestato intorno al 3,08% di ascolti, con una media di circa 400mila spettatori. Nonostante il falso scoop di Ranucci. La puntata del 5 maggio ha fatto di peggio.

Gasparri alla Berlinguer: “Concezione dell’informazione liberale tipica di una comunista”

Commenta l’intera vicenda il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai. “Stupefacente la nuova concione della Berlinguer su Rete 4. Dopo avere fatto da spalla mentre nel suo show a basso ascolto venivano diffuse notizie false sul conto del Ministro della giustizia Nordio, su vicende di grande rilievo la Berlinguer, che ha consentito a Ranucci di diffamare Nordio facendogli sostanzialmente sponda, non solo non chiede scusa, ma praticamente si vanta del fatto che su una televisione liberale una persona può esprimere le sue posizioni”. Una lezione di giornalismo alquanto bizzarra. La conduttrice si riferiva a Nordio. “In pratica – commenta Gasparri- : io ti diffamo, dico delle bugie sul tuo conto ospitando Ranucci. E poi ti do anche la possibilità di dire che non è vero. Una concezione dell’informazione liberale tipica di una comunista come la Berlinguer e di un altro iper-comunista come Ranucci. Che tristezza. Che miseria umana. Che vergogna”.

Le giustificazioni della Berlinguer

Nella puntata del 5 maggio, Bianca Berlinguer è tornata sul caso Ranucci-Nordio, con il botta e risposta tra il conduttore di Report e il ministro della Giustizia, con queste parole: “Sapete che abbiamo ospitato Sigfrido Ranucci, che a proposito della vicenda della grazia a Nicole Minetti ha detto che stava verificando la notizia relativa alla presenza di Carlo Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani: compagno di Minetti, in Uruguay. Per Ranucci era solo un’ipotesi da verificare”, ha detto Berlinguer riassumendo la vicenda. “Il ministro della Giustizia ha potuto replicare immediatamente e direttamente, come era suo legittimo diritto. Il ministro ha telefonato in studio durante la trasmissione: questo è stato possibile perché andiamo sempre in onda in diretta. Gli ospiti si assumono la responsabilità delle loro dichiarazioni. Tutto si è svolto alla luce del sole, Ranucci ha fatto le sue dichiarazioni per cui poi si è scusato. Il ministro ha avuto il tempo per replicare e smentire. Questa trasmissione e il suo editore sono liberi e consentono a tutti di esprimere le proprie opinioni”.