Nordio smentisce Ranucci in diretta dalla Berlinguer: “C’è un limite al degrado morale e mediatico” (video)

Foto: screen shot / Redazione (29/04/26)

Telefonarta del Guardasigilli

Il Ministro è intervenuto nella trasmissione di Rete4 per smontare alcune presunte 'rivelazione di una fonte' citata nel corso della puntata dal conduttore di Report e vicedirettore della Rai sul caso Minetti

Trovandolo in rete e ascoltando l’esposizione dei fatti, qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un video fake realizzato con l’intelligenza artificiale. Invece è tutto vero: ieri sera in prima serata, in diretta su Mediaset il vicedirettore della Rai Sigfrido Ranucci, ospite di Bianca Berlinguer nella concorrente Rete4, si è reso protagonista di un confronto con il ministro Carlo Nordio molto poco ‘fondato’ e ancor meno ‘loquace’.

Parlando della grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica, diventata un caso, il conduttore della trasmissione del servizio pubblico “Report” ha affermato che «una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio…sai che Nordio è andato i primi quindici giorni di marzo in Uruguay… che avrebbe visto Nordio nel ranch di Cipriani» per poi aggiungere «è una pista che stiamo verificando chiaramente. Però è una notizia se fosse vero».

Grazia a Nicole Minetti, Sigfrido Ranucci a #ÈsempreCartabianca: “Una fonte avrebbe visto il Ministro della Giustizia Nordio nel ranch di Cipriani” pic.twitter.com/67fT4ZxjCa — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 28, 2026

Ma i primi di quale marzo?

Certo, ma la notizia è tale se reale e il Guardasigilli stavolta non è rimasto ad ascoltare in silenzio questa ricostruzione che ‘deriverebbe’ da una presunta fonte che lo ‘avrebbe’ visto. Così ha alzato il telefono e ha chiamato in diretta Bianca Berlinguer, conduttrice del programma. Poi rivolgendosi a Ranucci gli ha chiesto se si riferisse ai «primi di marzo di quest’anno?». E lì la risposta un po’ incerta del vicedirettore della Rai: «I primi di marzo, adesso non so se di quest’anno… ma i primi di marzo è stato in Uruguay lei?». La risposta del Ministro è stata quasi incredula «I primi di marzo di quest’anno ero qui impegnato in campagna elettorale per il referendum. Sono stato in Uruguay e in Argentina per una breve missione ufficiale per gli accordi governativi, non mi ricordo se l’anno scorso o due anni fa, ma escludo in via assoluta di aver mai incontrato questi signori o di essere mai entrato nei loro, non so se siano ranch, case o abitazioni», ha replicato.

“Follie inventate di sana pianta” e la retromarcia: “stiamo in fase di verifica”

il ministro che ha aggiunto «Non so da dove escano queste follie inventate di sana pianta».

A quel punto è stata quasi inevitabile la retromarcia di Sigfrido Ranucci: «La testimonianza che noi abbiamo raccolto ed era naturalmente in fase di verifica era di una persona che si trovava all’interno di questo ranch…».

E l’affermazione ha scatenato la reazione dura del ministro Nordio che ha incalzato entrambi i conduttori: «Posso capire tutto in politica perché ormai siamo abituati a una situazione a dir poco infernale. Però c’è un limite a tutto, guardate. Non esiste al mondo che possa essere fondata non dico una trasmissione ma anche una sorta di rivelazione sulla base di non si sa quale testimone che avrebbe visto il ministro… figurarsi se io sono andato a casa nel ranch di qualcuno; tra l’altro i miei spostamenti sono tutti ultra documentati, come ovvio quando viaggio in via ufficiale. E’ stata una missione di tre giorni a Buenos Aires e Montevideo».

Al vaglio l’ipotesi delle vie legali

Nordio ha poi rilanciato: «Però posso dire che naturalmente adesso» mi riservo anche «tutte vie legali perché c’è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico». «Avete toccato il fondo» ha detto Nordio, con la Berlinguer che ha risposto che «non c’è stata alcuna affermazione. E’ stata fatta una ipotesi e lei l’ha smentita» e con Ranucci che ha detto «più che un’ipotesi abbiamo una fonte che dice questo». La Berlinguer ha insistito «non ha detto è successo questo….» con Nordio che ha incalzato: «eh ci mancherebbe anche quello». Tuttavia la conduttrice ha rilanciato «appena lei ci ha chiamato per dire di smentirla noi le abbiamo dato subito la parola…» e Nordio ancora: «eh ci mancherebbe altro» .

Insinuazioni che entrano nell’immaginario collettivo

Poi la riflessione finale del Ministro di via Arenula: «Guardate, nessuno di noi è nato ieri. Sappiamo benissimo che quando si cominciano queste polemiche e insinuazioni, l’ipotesi già entra nell’immaginario collettivo. E poi la smentita è una seconda notizia. Posso assicurare al 100% che non sono mai stato nel ranch o non so dove, una casa, un’abitazione, mai stato in qualsiasi abitazione del signor Cipriani, del signor Minetti, in Uruguay, quando sono stato, non si tratta del marzo di quest’anno, ma l’anno scorso, due anni fa, dovrei guardare l’agenda in missione ufficiale del governo». Telefonata chiusa, il caso anche.