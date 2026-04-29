Sinner vola in semifinale a Madrid e sogna la lunga scia (passando da Roma) fino a Parigi

Foto: Ansa foto / EPA/Chema Moya (29 aprile 2026)

Battuta la stellina Jodar

Per la prima volta il numero uno del mondo raggiunge le ultime due giornate nel torneo. Possibile un clamoroso tris

Jannik Sinner raggiunge le semifinali a Madrid, dopo il Double Sunshine e la vittoria a Montecarlo, spegne i sogni della stellina di casa, Jordar, allunga ancora in classifica su Carlitos Alcaraz e sogna (complice anche l’infortunio del suo rivale storico) un’incredibile onda lunga che attraverserebbe il Foro Italico e arriverebbe sino Parigi.

Sofferenza nel secondo set

6-2, 7-6, il punteggio per il numero uno del mondo che ha dovuto affrontare qualche sofferenza solo nel secondo set. Ma non ha mai smesso di sembrare solido e sicuro, peraltro su una superficie in cui non era mai arrivato alle semifinali.

Guadagna punti nel ranking

Il nostro fuoriclasse ha guadagnato altri 400 punti nel ranking, portandosi a 13.750 (contro i 12.960 di Alcaraz) che diventerebbero 14.350 se vincesse il torneo. Venerdì la semifinale contro il vincente tra l’americano Fils e lo slovacco Lehecka.

L’occasione verso Parigi

Se a Jannik riuscisse di vincere Madrid, Roma e Parigi, oltre al grande prestigio, diventerebbe praticamente irraggiungibile sino a fine anno. Alcaraz dovrà scartare, purtroppo per l’infortuno, tremila punti, avendo vinto lo scorso anno al Foro Italico e al Roland Garros. Sinner ne scarterebbe duemila, con un saldo ulteriore che lo porterebbe a una differenza di circa 5.700 punti. È vero che dovrà poi difendere la vittoria di Wimbledon e la finale degli Us Open, oltre a Torino e altri tornei, ma quasi certamente tutto questo gli basterebbe per chiudere l’anno da numero uno.

Aspettando Cobolli

Dopo aver perso Lorenzo Musetti, che dovrebbe uscire dalla top ten, ci aggrappiamo a Flavo Cobolli, già virtualmente numero dodici, che domani serà affronterà il numero tre del mondo e testa di serie numero due, il tedesco Zverev. Un impegno molto difficile ma non impossibile per il tennista romano, che sogna proprio di subentrare a Musetti tra i primi dieci in classifica. Insomma, dietro il numero uno c’è un grande tennis italiano.