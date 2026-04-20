Sinner, la terra rossa si tinge d’azzurro, Jannik domina il ranking e punta Madrid: semifinale per la storia e possibile derby con Musetti

Foto: Ansa / Salvatore Di Nolfi (14 aprile 2026)

Tennis, l'Italia detta legge

Mentre i detrattori paventavano un calo di tensione e i più ansiosi uno stop all’assalto del ranking Atp da parte del ritrovato numero uno, Jannik Sinner risponde con la forza dei numeri e del carattere. Il ranking Atp pubblicato oggi non lascia spazio a interpretazioni: l’altoatesino inizia la sua 68ª settimana da leader mondiale, blindando il trono davanti a un Carlos Alcaraz costretto all’inseguimento e fermato a Madrid da un infortunio al polso. Anche perché, sciolta la prognosi e ipotesi diventate certezze, sappiamo che a Madrid Jiannik ci sarà. E che, nella suggestiva cornice della Caja Magica, non giocherà solo per un trofeo. Ma per la storia.

Sinner a Madrid, pensando a Roma e con obiettivo Roland Garros

I calcoli sono chiari: arrivando almeno in semifinale in Spagna, Sinner si garantirebbe la matematica certezza di restare sul gradino più alto del podio fino alla finale del Roland Garros. Il che, va da sé, sarebbe il coronamento di una marcia trionfale che lo porterebbe a quota 74 settimane da numero uno, scavalcando una leggenda come Stefan Edberg nella classifica all-time. Uno schiaffo morale a chiunque dubitasse della tenuta del campione azzurro sulla terra battuta, superficie che ora attende solo di continuare a essere domata – dopo Montecarlo – dal tennis d’acciaio del campione altoatesino.

L’Italia del tennis domina tra i giganti in campo: tre campioni italiani in gara

Ma non è solo Sinner a far brillare il tricolore. L’Italia è oggi l’unica nazione al mondo a vantare ben tre giocatori nella Top 15. Oltre al primatista Jannik, brilla la stella di Flavio Cobolli, che grazie alla finale di Monaco raggiunge il suo best ranking (n.13). E la classe cristallina di Lorenzo Musetti, solido al nono posto mondiale. Un movimento in salute, quello azzurro, espressione di un’Italia che ha smesso di partecipare: per iniziare a vincere.

Sinner-Musetti: derby azzurro all’orizzonte?

Non solo. Perché è proprio in questo contesto che il sorteggio del tabellone madrileno ha regalato un brivido ulteriore agli appassionati: i destini di Sinner e Musetti potrebbero incrociarsi in un derby di fuoco proprio in semifinale. Prima, però, Lorenzo dovrà superare l’ostacolo Hurkacz. Se il tabellone dovesse rispettare i pronostici, la terra di Spagna si trasformerebbe nel palcoscenico di una sfida tutta italiana per un posto in finale. Un segnale inequivocabile: nelle periferie del tennis mondiale o sui campi più prestigiosi, oggi è l’Italia a dettare legge. La sfida è appena cominciata…