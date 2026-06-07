Eriksen ha un altro collasso in campo, 5 anni dopo il primo: le condizioni del calciatore danese (video)

Paura per l'ex Inter

Nuovo malore per l'ex giocatore nerazzurro: sospesa la partita Danimarca-Ucraina

Ancora paura per Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca, già protagonista del drammatico arresto cardiaco durante gli Europei del 2021, è crollato nuovamente sul terreno di gioco nel corso dell’amichevole tra Danimarca e Ucraina disputata a Odense.

L’episodio si è verificato al 65° minuto di gioco. Secondo le prime ricostruzioni, Eriksen si sarebbe portato una mano al petto prima di accasciarsi sul prato. Immediato l’intervento dello staff medico, che ha soccorso il calciatore tra lo spavento dei compagni e dei tifosi presenti sugli spalti.

Fortunatamente il giocatore ha ripreso conoscenza in pochi istanti ed è riuscito ad abbandonare il campo sulle proprie gambe. Successivamente è stato trasferito in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti diagnostici. I medici della nazionale danese hanno rassicurato sulle sue condizioni, spiegando che il defibrillatore impiantato dopo il grave episodio del 2021 avrebbe funzionato correttamente.

Le condizioni di Eriksen dopo il crollo in campo

“Christian sta bene e ha lasciato il campo autonomamente”, ha spiegato il medico della nazionale danese Morten Boesen, sottolineando che il centrocampista è rimasto cosciente poco dopo il malore e ha persino chiesto di rassicurare compagni e tifosi. Boesen era presente a Parken nel 2021, quando Eriksen ebbe il primo malore. “È un fatto molto spiacevole questo, per fortuna ora si è ripreso velocemente”.

La vicenda riporta inevitabilmente alla mente quanto accaduto il 12 giugno 2021 durante la sfida degli Europei tra Danimarca e Finlandia. In quell’occasione Eriksen fu colpito da un arresto cardiaco e venne rianimato direttamente sul terreno di gioco, in una delle immagini più drammatiche della storia recente del calcio. Dopo l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, il campione danese riuscì a tornare all’attività agonistica, vestendo le maglie di Brentford, Manchester United e successivamente Wolfsburg.

Nelle prossime ore saranno gli esami clinici a chiarire le cause del nuovo episodio. Intanto il mondo del calcio trattiene il fiato e si stringe attorno a uno dei protagonisti più amati del calcio europeo, simbolo di rinascita sportiva dopo aver già sconfitto una delle prove più difficili della sua carriera.