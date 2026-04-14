Roma sogna il trionfo di Sinner cinquant’anni dopo Panatta: wild card per Matteo Berrettini

Internazionali di tennis

Si inizia il 28 aprile e si finisce il 17 maggio. Intanto si lavora per la ristrutturazione del nuovo Centrale

Cinquant’anni dopo Adriano Panatta, l’Italia sogna di riportare a casa gli internazionali di tennis di Roma. Con la testa di serie numero uno, il numero uno al mondo, Jannik Sinner. Presentato ufficialmente il torneo che dal 28 aprile appassionerà gli italiani.

Binaghi: “Sogniamo la vittoria di Jannik”

“L’obiettivo di quest’anno è provare a vincere il singolare maschile, non solo per quello che sta facendo Sinner, ma perché abbiamo quattro giocatori tra i primi 20 del mondo e tutti hanno la terra come superficie preferita. I risultati di uno influenzano positivamente quelli degli altri“. Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma dal prossimo 28 aprile al 17 maggio.

Le wild card

Binaghi quindi ha annunciato le wild card: “Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi, Federico Cinà entreranno nel tabellone maschile. Se dovesse qualificarsi Cinà subentrerà Tommaso Maestrelli come wild card. In doppio ne avranno una Cobolli e Berrettini. Nel femminile invece sarà concessa a Stefanini, Bronzetti, Tyra Grant, Trevisan, Ruggeri e nelle qualificazione De Stefano e Pedone”.

Il prossimo anno un torneo sull’erba in Italia

In arrivo, inoltre, c’è un altro torneo tennistico che si terrà in Italia: “Abbiamo acquistato l’Atp 250 di Bruxelles, a partire dal 2028 sarà il primo torneo sull’erba giocato in Italia. Visto che si gioca la settimana dopo il Roland Garros per questioni climatiche, probabilmente sarà al nord”, ha aggiunto Binaghi.

“Le nostre nazionali saranno accolte al Quirinale da Mattarella il prossimo 4 maggio e porteranno con loro i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup”, ha aggiunto Binaghi.

Abodi: “Federtennis modello per tutti “

“Nel mondo dello sport dobbiamo prendere spunto tutti da quanto sta facendo il tennis. Ognuno nella sua dimensione, tutti possono aiutare il sistema sportivo italiano non solo quando si vince, ma anche nella sconfitta per capirne le ragioni. Interessante capire come alle vittorie di Sinner e dei nostri tennisti corrispondano le strategie della Federazione”, ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi.

Il coronamento di questo percorso sarà il nuovo Centrale, i cui lavori partiranno a giugno e che, grazie alla copertura e all’ampliamento della capienza, lo trasformeranno in un luogo polifunzionale e attivo tutto l’anno. Senza dimenticare lo Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’ che dall’estate tornerà pienamente a disposizione dei cittadini, trasformandosi in un playground a libero accesso.