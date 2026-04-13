Sinner festeggia con un tuffo in piscina, canta “Fratelli d’Italia” e urla: “Fiero di essere italiano” (video)

Foto: youtiube / pagina ufficiale di sinner. https://www.youtube.com/shorts/xeMgbc_Sv6Y

Il torneo di Montecarlo

Jannik Sinner vince per la prima volta in carriera il torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.309.095 euro), torna numero uno del mondo, festeggia con un tuffo in piscina, canta l’Inno di Mameli e dichiara il suo orgoglio di essere italiano. Il giorno perfetto, per il 24enne altoatesino che ieri ha sconfitto in finale il suo grande rivale, il 22enne spagnolo Carlos Alcaraz, che scavalcherà nel ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in due ore e 15 minuti. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.

La gioia di Sinner, il tuffo in piscina e l’orgoglio di essere italiano

“Vivere questi momenti è molto importante per me. Congratulazioni Carlos perché con il tuo team fate cose incredibili anno dopo anno e dimostri a tutti il giocatore che sei. Ottieni risultati che nessuno alla tua età è riuscito a raggiungere. Incontrarti in finale è speciale, buona fortuna per il resto della stagione”, ha detto Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione.

“Grazie al mio team per spingermi al limite: sono state settimane interessanti, cerco di capire come giocare di nuovo su questa superficie -aggiunge il 24enne altoatesino-. Grazie a ogni singola persona nel box, grazie alla mia famiglia. Grazie a tutti, giocare qui è come farlo in Italia. Grazie per il supporto e il sostegno”. Poi il tradizionale tuffo in piscina, riservato ai vincitori del torneo. Ma non solo: Sinner ha cantato l’inno “Fratelli d’Italia”. «Mi è venuto spontaneo: si canta, no? Non ho scelto io, la mia nazionalità: ho avuto la fortuna di nascere in Italia. Ed è bellissimo, essere italiano. Sento il supporto dei tifosi: qui, a Roma, a Torino, ma anche all’estero so che c’è sempre qualcuno che alla televisione fa il tifo per me. Sono contento di essere in un gruppo di ragazzi italiani che fa sport e vince. E fiero di fare la mia parte».

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