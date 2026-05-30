Trovata morta accoltellata in casa: fatale un fendente vicino al cuore. Il marito chiama la polizia: fermato, non confessa

Foto: Ansa / Ansa/Facebook e Filippo Rubin per Ansa (30 maggio 2026)

Femminicidio a Ferrara

Una sola coltellata al torace, vicino al cuore. È morta così Samanta Zironi, la 50enne ferrarese trovata senza vita questa notte nella sua abitazione in Via Gatti Casazza, nel quartiere Barco. A chiamare il 118, intorno alle 3, è stato il marito Vladimiro Lombardi, chiedendo i soccorsi e facendo pensare a un possibile un suicidio. L’arma, un coltello da cucina, è stato trovato accanto al cadavere, riverso a terra sul pavimento della camera da letto con indosso solo gli slip.

Ferrara, donna trovata morta in casa, fermato il marito

Sul posto si sono precipitati i poliziotti di Ferrara, insieme ai colleghi della Scientifica impegnati nei rilievi. E, naturalmente, il personale del 118 che però, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna. Il marito, nel frattempo, è stato subito condotto in questura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del pm di turno.

Intanto, si svolgono anche accertamenti sulla coppia, dai quali non risulterebbe che la donna abbia presentato in passato denunce contro il marito. In compenso, però, emergono segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine per liti tra i due. E che la coppia ha una figlia, attualmente affidata ai servizi sociali. Riscontri e rilievi, poi, cominciano a parlare…

Ferrara, Samanta uccisa con una sola coltellata vicino al cuore

Tracce di sangue sono state trovate esclusivamente nella camera da letto dei coniugi. Mentre il resto dell’appartamento era in ordine. Ma anche a quel punto Lombardi, fermato per l’omicidio della moglie, non confessa. Passano le ore. Ore in cui il sopralluogo della scientifica e gli uomini delle forze dell’ordine alle prese con testimonianze e investigazioni tradizionali hanno continuato a raccogliere indizi e a incrociare i dati. E alla fine la verità degli inquirenti indicherebbe nel marito di Samanta Zironi, l’autore del femminicidio.

Il marito ha chiamato il 118, ma non confessa

Lui: l’uomo che ha chiamato la polizia segnalando il corpo esanime della donna. Il sospetto fermato e portato in Questura. E sempre lui, a detta degli investigatori, ad aver colpito la vittima con diverse coltellate, una delle quali, vicino al cuore, rivelatasi fatale… e alla fine di una lunga giornata di investigazioni e testimonianze, tracce passate al setaccio e vicini ascoltati, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara – spiega la polizia di Stato in una nota – ha dato esecuzione a un «decreto di fermo» emesso dal pubblico ministero di turno, nei confronti di Lombardi, «ritenuto presuntivamente responsabile del femminicidio della moglie convivente».