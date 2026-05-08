Piacenza, nuovo femminicidio: donna presa a coltellate dal marito reo confesso. Ritrovato sulla tomba del figlio

Tragedia familiare

Un nuovo caso di femminicidio, questa volta a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Le notizie per ora sono al momento frammentarie. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone, che è attualmente ricercato e che è anche reo confesso. Avrebbe infatti riferito di aver assassinato lui la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, entrati nell’appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna. Ma lui non c’era.

L’uomo ritrovato: dov’era andato

I Carabinieri, accorsi sul posto, hanno trovato il cadavere della donna uccisa con diverse coltellate, ma nessuna traccia del marito che è risultato a lungo irreperibile. All’interno dell’appartamento le forze dell’ordine hanno trovato il corpo della donna ormai privo di vita. Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe dei figli. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire con precisione dinamica e movente dell’omicidio.

Lunga caccia all’uomo

Dopo una lunga caccia all’uomo il macedone è stato fermato. A quanto si apprende l’uomo era sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Era fuggito dall’appartamento subito dopo aver chiamato i soccorsi, e dicendo di aver ucciso la moglie, che è stata poi effettivamente trovata morta in casa dai soccorritori. L’uomo, macedone, è stato trovato vicino al cimitero di Piacenza dai carabinieri che lo hanno arrestato. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto.

Del marito nessuna traccia, invece. All’interno dell’appartamento non c’erano nemmeno i figli della coppia, che però – stando alle informazioni pervenute – risultano vivi e al sicuro. Nell’appartamento di via Pastore si procede con i rilievi scientifici da parte del nucleo investigativo del comando provinciale di Piacenza. Immediate le ricerche a tappeto dell’uomo. Dopo circa un paio d’ore è stato trovato e arrestato al Cimitero monumentale di Piacenza, dove riposa la salma del figlio.

L’altro dramma familiare Nella storia di questa famiglia, sei anni fa, c’era stato infatti un altro dramma. Uno dei figli della coppia Metodij era morto tragicamente in un incidente stradale mentre viaggiava in auto con la cugina Marija. La vettura era finita contro un albero e aveva preso fuoco. Non c’era stato nulla da fare per i due ragazzi.