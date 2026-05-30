Maxi operazione anti-droga in tutta Italia: oltre 1300 arresti. Meloni: «Durissimo colpo alla criminalità»

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Lotta al narcotraffico

In totale, sono stati sequestrati 450 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 250 armi bianche. L'operazione ha portato all'identificazione di 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni

È un bilancio importante quello registrato dall’ultima grande operazione anti-droga della Polizia, che si è svolta venerdì su tutto il territorio nazionale. Complessivamente, sono state arrestate 1335 persone, tra cui 31 minorenni e denunciate altre 2335, di cui 142 minori. Gli investigatori delle squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo, hanno provvisto a sequestrare 450 chilogrammi di stupefacenti. Nell’ambito dell’inchiesta, c’è stata grande attenzione anche al porto abusivo di armi. L’azione degli agenti ha fortificato il monitoraggio nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza anche tra minori. I controlli si sono svolti nei quartieri cittadini e in prossimità dei locali notturni, dove di solito si registra un maggior consumo di droga.

L’indagine ad altro impatto investigativo ha portato al sequestro di 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. Inoltre, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, svariate armi da guerra e un giubbotto antiproiettili, oltre a diverse tipologie di munizioni. Gli agenti hanno prestato molta attenzione anche al porto d’armi bianche, principalmente in ambito giovanile, rinvenendone 250. Tra queste figurano taglierini, tirapugni, tase, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. In totale, durante l’operazione sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni.

Maxi operazione anti-droga e armi. Meloni: «Un durissimo colpo alla criminalità»

«L’imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità. Complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato». A scriverlo su X è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per poi aggiungere che «Il governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini».

Piantedosi: «Complimenti ai poliziotti impegnati sul campo della maxi operazione»

Sulle attività degli agenti è intervenuto anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «L’operazione condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, che ha portato all’arresto di 1.335 persone e al sequestro di 450 kg di droga, rappresenta uno straordinario risultato nella lotta al narcotraffico. A tutti i poliziotti impegnati sul campo, che hanno coronato con successo mesi di complesso lavoro investigativo, spesso in contesti ad alto rischio, va il mio apprezzamento e quello dei cittadini». Il titolare del Viminale ha ricordato che «il contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di sostanze stupefacenti e le piazze di spaccio è fondamentale per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza e legalità. Un fenomeno che richiede una capacità di risposta coordinata e costante. Proprio in questa direzione va l’operazione di oggi che testimonia, ancora una volta, il valore e la professionalità delle nostre forze dell’ordine».

FdI: «Nessuna tregua agli spacciatori»

«Nessuna tregua a spacciatori, trafficanti di sostanze e venditori di morte», ha scritto in una nota Augusta Montaruli in una nota. Il vice capogruppo di FdI alla Camera ha anche sottolineato che «solo a Torino sono stati effettuati 111 arresti a dimostrazione che l’impegno per la sicurezza non è solo quello che affrontiamo nell’aula con modifiche legislative ravvisabili in diversi provvedimenti ma operativo grazie agli investigatori delle Squadre Mobili, al Servizio Centrale Operativo e a tutte le donne e gli uomini in divisa». Inoltre, «il sequestro di 250 armi bianche su scala nazionale, soprattutto in ambito giovanile, e dimostrazione che la stretta sulle armi da taglio va avanti al pari del contrasto alle gang».

Sulla stessa linea d’onda anche il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Balboni, che ha confermato la presenza delle istituzioni: «Lo Stato c’è e infligge colpi durissimi alla criminalità. Con il governo Meloni nessun passo indietro, l’unica strada è quella della legalità e della sicurezza». Anche lui si è congratulato con gli agenti per il lavoro portato a termine, evidenziando che «grazie alla loro professionalità la lotta al narcotraffico continua a dare i risultati sperati».

Molteni, Lega: «Grande professionalità delle forze dell’ordine»

Anche il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, ha precisato che «l’operazione alto impatto, che ha portato in tutta Italia al sequestro di 450 chili di droga e all’arresto di 1335 persone, di cui numerosi minori, testimonia ancora una volta la grande professionalità ed efficienza delle nostre forze dell’ordine». Poi ha aggiunto: «Proprio riguardo al fenomeno delle baby gang e del loro ricorso a lame e coltelli, contro cui i decreti sicurezza fortemente voluti dal Governo, dal Ministro Piantedosi e dalla Lega dispongono norme e pene molto severe, rivolgo un particolare apprezzamento per il sequestro di 250 armi bianche».