Arianna Meloni svela il segreto di FdI: «Ecco le tre caratteristiche genetiche che hanno fatto la nostra fortuna»

Autenticità e coerenza

Alla presentazione del libro del social media manager della premier, la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia individua i tre tratti che hanno contribuito alla crescita del partito. "Giorgia è rimasta la stessa di trent'anni fa"

“Giorgia è rimasta la stessa di trent’anni fa, quando ha iniziato a fare politica schifata da Tangentopoli e dalle stragi si mafia. Non è cambiata”. Un passaggio dell’intervento di Arianna Meloni nel corso della presentazione del il libro di Tommaso Longobardi, “Senza Maschera. L’ascesa social di Giorgia Meloni”, scritto dal suo social media manager ” (Guerini e Associati).

“Giorgia è Giorgia”

Come comunica un leader politico nell’epoca dei social media? È questa la domanda al centro della presentazione del libro scritto dal social media manager della premier. Il volume presentato alla Galleria Alberto Sordi di Roma ripercorre l’evoluzione della comunicazione digitale di Giorgia Meloni: dal periodo dell’opposizione fino alla Presidenza del Consiglio, raccontando il dietro le quinte di campagne, intuizioni e strategie che hanno contribuito a costruire una narrazione riconoscibile sui social network. Dal tormentone “Io sono Giorgia” al fenomeno internazionale “Melodi”, il libro descrive una comunicazione basata su rapporto umano, autoironia e capacità di trasformare critiche e imprevisti in occasioni di racconto.

Nel corso dell’evento, moderato da Marcello Foa, è intervenuta Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sottolineando l’autenticità della presidente del Consiglio: “Giorgia è Giorgia. È quello che era 30 anni fa ed è quella che è oggi. Gli italiani lo sanno, lo percepiscono e lo capiscono”, ha sottolineato la sorella della premier. Presente anche il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ha evidenziato il rapporto tra politica e comunicazione: “Non si deve mai fare l’errore di adattare la politica alla comunicazione; perché altrimenti è la fine di chi fa politica. La comunicazione resta uno strumento fondamentale per chi fa politica”.

Arianna Meloni: “Abbiamo un tratto genetico, la coerenza”

All’inizio della carriera politica “eravamo descritti come persone brutte e cattive. Ma non siamo né brutti né cattivi e questo gli italiani oggi lo hanno capito e credo che questa storia sia arrivata. E, se posso, funziona”. Un intervento chiaro e deciso sull’identità di FdI che gli italiani stanno premiando. Tre i fattori decisivi per essere credibili: “Noi abbiamo una serie di caratteristiche genetiche che secondo me sono quelle che hanno fatto, tra virgolette la nostra fortuna. Una è la coerenza, aver mantenuto sempre quello stesso sguardo che avevamo 30 anni fa, quindi uno sguardo d’amore disinteressato per il bene comune e l’altra è la simbologia dell’anello del potere: cioè il potere usato come mezzo e non per farsi dominare dal potere. Io credo che queste caratteristiche siano molto chiare, ecco perché Giorgia continua a essere alta nei consensi”.

“Giorgia regge a pressioni e a fake news, ma i personaggi non pubblici?”

Arianna Meloni ha spaziato poi su vari temi, soprattutto su quello delle fake news, della rete e dell’IA. Gira di tutto in rete, dice. Contro le fake news e la manipolazione “Giorgia ha una buona tenuta psicologica, ma quello che sta avvenendo non è giustificabile. Io varie volte ho trovato deep fake con la mia faccia che parla contro mia sorella. Adesso c’è un sito in cui si dice che mia madre sta male. La pressione è tanta e non è piacevole. Ma il personaggio pubblico ha gli strumenti per difendersi, invece tutti quelli che non possono difendersi? Subiscono l’odio e un attacco alla dignità personale, che diventa di fatto un attacco alla democrazia”.

Tra gli ospiti anche il podcaster Marco Marra, che ha definito “molto interessante” il percorso professionale di Longobardi e la sua strategia comunicativa per l’attuale presidente del Consiglio. “Dal punto di vista tecnico la sua storia è interessantissima, perché ha iniziato a lavorare con Fratelli d’Italia quando il partito partiva da una piccola percentuale. Insieme allo staff hanno svolto un lavoro comunicativamente molto rilevante”.