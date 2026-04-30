Rai, lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le assurde accuse al ministro Nordio a Cartabianca

Foto: Ansa foto / ALESSANDRO DI MEO (gennaio 2026)

La vicenda Minetti

Il programma della Berlinguer ai minimi di ascolto. Il giornalista aveva accusato il Guardasigilli di essere andato da Cipriani

A quanto apprende l’Adnkronos, la Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione ‘Report’ su Raitre, a seguito della sua presenza nel programma di Rete4 ‘E’ sempre Cartabianca’ di Bianca Berlinguer, dove il giornalista, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti.

Le accuse a Nordio: “Era in Uruguay da Cipriani”

Durante la puntata di ‘E’ sempre Cartabianca’, andata in onda martedì 28 aprile, in prima serata su Rete4, Sigfrido Ranucci ha affermato in diretta: “Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”, riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Affermazione smentita nel corso della stessa trasmissione dallo stesso Guardasigilli che chiamando in studio ha ribattuto: “Non esiste al mondo. Ma figurarsi se sono andato lì. I miei spostamenti sono tutti documentati, era una missione ufficiale di tre giorni in Argentina e in Uruguay uno o due anni fa. C’è un limite a tutto, anche a questo degrado morale e mediatico”.

Nordio pronto a querelare il giornalista

Il Guardasigilli si è detto pronto a intraprendere azioni legali contro il giornalista. Se è vero che è stato in Sudamerica è altrettanto vero che lo ha fatto per incontri istituzionali tutti tracciabili. Una forte topica quella presa dal conduttore di Report che rischia di avere pesanti conseguenze.

Il programma della Berlinguer ai minimi storici di ascolto

E’ sempre Cartabianca si è attestato intorno al 3,08% di ascolti, con una media di circa 400mila spettatori. Il talk show è stato ampiamente superato dal diretto concorrente diMartedì su La7, che nella stessa serata ha registrato circa 1,5 milioni di spettatori con uno share vicino al 9,7. Nonostante il falso scoop di Ranucci.

Il giornalista: “Nessun timore di andare in giudizio”

“Prendo atto di quanto riporta l’Ansa, che da ottima agenzia ha avuto la notizia prima che mi venisse comunicata personalmente la decisione dell’ azienda. Tuttavia non ho timori di affrontare in giudizio il Ministro della Giustizia, che è anche colui che è custode dell’ Albo dei giornalisti. Sul resto, ci sono cose che hanno un prezzo altre che hanno un valore. E per me la libertà di informazione è un valore inalienabile dell’umanità”. Così Sigfrido Ranucci, su Facebook, commenta la lettera inviatagli dal direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo la partecipazione a ‘È Sempre Cartabianca’ e dopo un’interlocuzione telefonica che evidentemente non era servita a chiarire del tutto la questione.