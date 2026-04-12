I deliri del duo Ranucci-Travaglio: “La vittoria della Meloni alle elezioni favorita dalle trame di Fb e Instagram”

La fantapolitica di sinistra

L’ultima “bomba” lanciata dalla “redazione unica”, stavolta composta dal “Fatto Quotidiano” e da “Report” si rivela il solito boomerang: la tesi secondo cui le elezioni del 2022, in Italia, che hanno decretato la vittoria del centrodestra e della Meloni, sarebbero state favorite dagli algoritmi di Meta su Facebook e Instagtram, altro che influenze russe e putiniane. Una teoria di fantapolitica basata su presunte pressioni sul Garante della Privacy e su presunti scambi con Zuckerberg documentati un un’inchiesta di “Report” anticipata oggi dal “Fatto Quotidiano“. Ma anche categoricamente smentita proprio da Meta, che oggi ha dato alle stampe una dichiarazione ufficiale nel quale nega qualsiasi interferenza. Ma da sinistra erano già partite accuse e richieste di chiarimenti sulle presunte “manine” social….

Meta smentisce influenze sul voto italiano e favoritismi alla destra e alla Meloni

“La tesi secondo cui il nostro strumento Election Day Information (EDI) costituirebbe una ‘profilazione di massa’ è infondata e del tutto inaccurata. Lo strumento è utilizzato in tutto il mondo per contribuire a sensibilizzare gli utenti sulle elezioni ed è stato impiegato durante numerose consultazioni elettorali in Unione Europea dal 2021. In Italia, indirizzava semplicemente gli utenti al sito web del Ministero dell’Interno, dove le persone potevano trovare informazioni verificate e attendibili sulle elezioni del 2022. Lo strumento è stato progettato in stretta consultazione con le autorità di regolamentazione per garantire un elevato livello di tutela della privacy. Non raccoglie alcun dato sensibile o di natura politica, non fornisce a Meta alcuna informazione su come o se un utente abbia votato, e non condivide dati con terze parti, inclusi i comitati elettorali. I dati raccolti tramite EDI non sono stati utilizzati in alcun modo per mostrare o moderare contenuti politici”, dice un portavoce di Meta, commentando l’inchiesta della trasmissione Report relativa all’utilizzo dello strumento Election Day Information (EDI) durante le elezioni italiane del 2022.

La tesi di Ranucci e Travaglio

L’articolo sostiene che, alla vigilia delle elezioni politiche italiane del 2022, il vero rischio di influenza sul voto non provenisse dalla Russia (come allora si temeva), ma da pratiche legate alla piattaforma americana Meta, che avrebbe raccolto e trattato dati di milioni di utenti italiani (oltre 6,5 milioni) attraverso strumenti apparentemente informativi legati al voto (come EDI su Facebook e sticker su Instagram), creando una profilazione di massa delle interazioni politiche. Questi dati, aggregati, potevano essere condivisi anche con terze parti, inclusi soggetti istituzionali o politici, trasformando il comportamento elettorale in informazione monetizzabile. All’interno del Garante della Privacy ci sarebbe stato uno scontro: i tecnici chiedevano di bloccare subito Meta, ma alcuni membri del collegio avrebbero rallentato o ostacolato l’intervento, evitando inizialmente sanzioni pesanti. In seguito, una multa proposta da 75 milioni viene ridotta a 25 milioni, cifra giudicata molto bassa rispetto al fatturato di Meta, e comunque contestata da alcuni membri. L’inchiesta solleva anche dubbi su possibili effetti degli algoritmi: un filtro sui contenuti politici sarebbe stato rimosso in modo non trasparente, favorendo – secondo alcune analisi – posizioni della destra, accusa però respinta da Meta. “Nel 2022, in vista delle elezioni politiche Meta lancia su Facebook la funzione EDI (Election Day Information) e su Instagram dei colorati sticker a tema. L’iniziativa si presenta come un comodo servizio civico per reindirizzare gli elettori al sito del ministero dell’Interno, che ne era a conoscenza. L’inchiesta di Report svela che dietro l’apparenza informativa si attiva un trattamento più ampio: età, genere, posizione geografica, dispositivo e interazioni vengono raccolti, conservati e aggregati…”, scrive il giornale di Travaglio. La sinistra cavalca la bufala

“L’inchiesta di Report sulle interferenze di Meta sul voto anticipata oggi dal Fatto Quotidiano ci dice che gli allarmi che come Pd abbiamo sollevato negli scorsi mesi erano fondati: le piattaforme di social network non sono neutrali e c’è un rischio concreto di manipolazione e di alterazione della visibilità di contenuti politici che danneggia la formazione del consenso dei cittadini. Meta, da quanto emerge dall’inchiesta, lo avrebbe fatto per le elezioni del 2022 e fino al 2024, favorendo le destre estremiste e antieuropeiste”, dice Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

“L’inchiesta di Report in onda questa sera solleva interrogativi gravissimi che il Parlamento e il Governo non possono ignorare. Se fosse confermato che Meta ha raccolto e trattato dati di oltre 6 milioni e mezzo di utenti italiani in relazione alle elezioni politiche del 2022, e che membri del Garante della Privacy abbiano frenato le sanzioni invece di tutelarli, saremmo di fronte a un fatto sconcertante. Ma c’è una domanda che non può essere elusa: è questo uno dei motivi per cui la Presidente Meloni si rifiuta di prendere le distanze da Donald Trump? Ha bisogno del sostegno delle grandi piattaforme digitali — da X a Facebook — per costruire e rafforzare il proprio consenso elettorale? È questo il patto non dichiarato tra la destra italiana e l’area trumpiana?”, si esprime Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

Cosa resterà di questi deliri politici e giornalistici? Lo sapremo a breve…