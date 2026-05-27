Un’altra bambina aspirata nel bocchettone di una vasca idromassaggio: è grave

Foto: ansa / DAVID KENNEDY

Celle Ligure

Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all’interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo proveniente da Albenga. La piccola, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma agli arti dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca. Dopo le prime cure prestate sul posto, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Celle Ligure, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto della vasca idromassaggio. La lista di incidenti simili, in vasche idromassaggio o piscine, si allunga sempre più.

Incidenti in vasca causati dai bocchettoni: i precedenti

Pennabilli (Rimini), aprile 2026

Un ragazzino di 12 anni è rimasto incastrato nel bocchettone di aspirazione di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. È rimasto sott’acqua per diversi minuti prima che venisse spento l’impianto. Il caso ha portato al sequestro della struttura e all’apertura di un’indagine.

Suio Terme (Latina), aprile 2026

Un bambino di 7 anni, Gabriele Petrucci, è morto in una piscina termale dopo essere stato probabilmente risucchiato da un bocchettone. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto verifiche sui sistemi di sicurezza della struttura.

Marina di Pietrasanta (Lucca), caso Sofia, sentenza 2025

La tragedia risale al 2019, ma nel 2025 sono arrivate le condanne per i titolari dello stabilimento e altri responsabili. Sofia, 12 anni, morì dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una vasca idromassaggio al Bagno Texas. Le indagini accertarono gravi carenze nei sistemi anti-risucchio e nella manutenzione.

Palombara Sabina (Roma), agosto 2023

Alle Terme di Cretone un bambino di 8 anni, Stephan, morì dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una vasca durante operazioni di svuotamento e pulizia. Il corpo venne recuperato dai sommozzatori. Il caso è tornato al centro dell’attenzione dopo le tragedie del 2026.

Sperlonga (Latina), luglio 2018

Sara Basso, 13 anni, morì nella piscina di un hotel dopo essere stata risucchiata da un bocchettone. Anche quel caso evidenziò problemi nei sistemi di sicurezza e nelle protezioni degli impianti.

Sardegna, episodio citato dagli esperti

Nel corso di un’intervista a TGCom24, la presidente della commissione impianti sportivi UNI Rossana Prola ha ricordato un caso avvenuto in Sardegna: un bambino infilò la mano in un’aspirazione priva di griglia protettiva, rimanendo intrappolato per l’eccessiva potenza del sistema.