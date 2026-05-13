Schillaci rassicura i cittadini: «L’hantavirus non è il covid. Si conosce e monitoriamo»

Foto: Ansa foto / GIUSEPPE LAMI ( 07/mag/2026)

Question time alla Camera

Il messaggio del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, è chiaro: «L’hantavirus non è il covid, si conosce e monitoriamo. I cittadini devono stare tranquilli. Qualcuno, in maniera autolesionistica, ha detto che eravamo fermi ma non è così: c’è stata risposta concreta, tempestiva e coordinata. Emaneremo altre indicazione se e quando le evidenze scientifiche lo diranno». Nel corso del “question time” alla Camera dei Deputati il responsabile della sanità del governo risponde sui rischi di diffusione dell’hantavirus in Italia.

Rischio resta molto basso

Il ministro ricorda che sul focolaio del virus sulla nave Mv Hondius «al 12 maggio, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Ecdc, si contano 10 casi totali – 8 confermati, 2 probabili – e 3 decessi. L’ipotesi di lavoro più accreditata è un’esposizione iniziale zoonotica in Argentina, dove il virus Andes è endemico in alcune regioni. La nave ha attraccato a Tenerife il 10 maggio. I passeggeri sono stati sbarcati con procedure dedicate. Il rischio per la popolazione generale dell’Ue è sempre stato e resta molto basso».

Piano pandemico ha funzionato

Schillaci risponde infine sull’efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi, ricordando che «Tutte le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche, seguite con attenzione, e i test hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e Messina sono negativi ai test. Il Piano pandemico 2025-2029 funziona e lo sta dimostrando in questi giorni. A differenza del precedente permette risposte calibrate su scenari diversi, e le reti previste dal piano si sono attivate in modo coordinato. Non è stato un esercizio teorico. Il ministero continua a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro epidemiologico internazionale”» conclude.