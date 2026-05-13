Garlasco, Selvaggia Lucarelli scatenata contro Alberto Stasi: “Ha detto una frase che lo incastra”

Foto: ansa / ANGELO CARCONI (28 marzo 2019)

La rivelazione

La linea del “Fatto Quotidiano”, del suo direttore Marco Travaglio e dei suoi giornalisti, come sempre, è categorica: niente dubbi, molte certezze. E come quasi sempre, è ben allineata con quella dei giudici, da sostenere anche in presenza di indagini sballate e sentenze opinabili e messe alla prova da elementi pesanti. Oggi scende in campo, sul caso Garlasco, il braccio ingioiellato di Travaglio, Selvaggia Lucarelli, che si schiera, come il suo giornale, al fianco di Andrea Sempio e contro Alberto Stasi, che viene chiamato in causa sulla base di prove, o presunte tali. La Lucarelli si sofferma, in una lunga paginata, su una delle prime dichiarazioni di Alberto Stasi per sostenerne la colpevolezza sull’assassinio della fidanzata Chiara Poggi.

Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro Alberto Stasi

ìSelvaggia Lucarelli si sofferma su un dettaglio che riguarda una conversazione in caserma tra il ragazzo e Stefania Cappa, la cugina della vittima, avvenuta quattro giorni dopo il delitto. Stasi avrebbe detto di aver lasciato la fidanzata al pc, ma la versione non coinciderebbe con quanto detto ai carabinieri. La Lucarelli fa riferimento a un video che sarebbe stato spesso mostrato nelle trasmissioni televisive ma sempre omettendo un passaggio andato invece in onda il 21 maggio 2025 a Chi l’ha visto. Su una frase, in particolare: “Io l’ho lasciata che stava benissimo. L’ho lasciata davanti a un computer“. La giornalista fa notare però che Chiara Poggi non aveva un computer portatile e quello che usava era il fisso di casa Poggi che non risultava essere stato acceso dal 10 agosto 2007, ovvero tre giorni prima del delitto. Stasi avrebbe fornito ai carabinieri un racconto ricco di particolari sui programmi tv visti la sera prima del delitto con Chiara, dimostrando una buona memoria. Ecco perché Lucarelli si chiede “come mai in caserma, a quattro giorni dall’omicidio, Stasi disse a Stefania Cappa che lasciò Chiara che ‘stava benissimo’ e ‘davanti al computer‘”?. La conclusione della Lucarelli è: Stasi ha mentito, Stasi è colpevole, Sempio è innocente.