Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato un uomo a Pistoia

Il gesto atroce

Avrebbe versato della candeggina nel caffè della moglie provocandole un grave malore. Con l’accusa di lesioni gravissime un operaio di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia. La donna è ricoverata in ospedale. Un uomo a Pistoia avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Un’accusa atroce. Un operaio 55enne è stato così arrestato dai carabinieri, come riporta l’edizione locale de La Nazione, con l’accusa di lesioni gravissime nei confronti della donna. I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio, nella casa dove la coppia vive insieme ai figli. Dopo aver ingerito il caffè la donna avrebbe accusato immediatamente un malore – ricostruisce l’Ansa- senza tuttavia capire che cosa stesse accadendo.

Dopo poco più di 24 ore di accertamenti, l’uomo è stato arrestato

La tazzina di caffè del mattino ha provocato un grave malore alla donna. E’ stata soccorsa e portata in ospedale, dove è attualmente ricoverata. L’uomo, Ottavio Minzera, carpentiere pistoiese, è stato prelevato dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, mentre era al lavoro: nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia. Ora l’uomo si trova nel carcere di Pistoia, in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia.

Il malore improvviso, poi i soccorsi hanno evitato il peggio

Solo la prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio: la donna, colpita da un malore improvviso, è riuscita a salvarsi ed è ora monitorata dai medici dell’ospedale San Jacopo. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura, la donna avrebbe accusato un malore subito dopo aver bevuto il caffè preparato in casa. Resasi conto che qualcosa non andava, è riuscita a chiedere aiuto in tempo ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Dopo poco più di 24 ore di accertamenti, i Carabinieri hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per procedere con l’arresto del 55enne, accusato di lesioni gravissime.