Belén ricoverata d’urgenza: la crisi dopo l’esclusione all’Isola dei famosi. Il giallo dei tamponamenti a Milano

Foto: ANSA / Riccardo Antimiani

Le indiscrezioni

I vicini hanno chiamato i soccorsi dopo le grida d’aiuto: la conduttrice era sola e in stato confusionale

Nuovi dettagli sul ricovero di Belén Rodriguez arrivano dalla ricostruzione dei soccorsi avvenuti nella mattina del 25 maggio nel suo appartamento in zona Brera, a Milano. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dello stabile dopo l’allarme lanciato dai vicini, svegliati dalle grida della conduttrice: “Aiuto, aiutatemi”. Dietro il crollo ci sarebbe il mancato ingaggio per l’Isola dei famosi.

La brutta notizia

«Belén è fuori dall’Isola e lo ha scoperto sabato in mattinata. Nel pomeriggio, il caos. La sua reazione è stata devastante e grave. In primis, a livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente e per il periodo no», ha scritto il giornalista Gabriele Papigli su Substrack.

Non è un caso che poche ore dopo la durissima notizia si sarebbero verificati anche i due incidenti stradali. La Polizia Locale di Milano sta svolgendo accertamenti su alcuni piccoli tamponamenti avvenuti in centro, nei quali sarebbe stato coinvolto un Land Rover Defender. In via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, il Suv avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in sosta. Poco dopo, in via San Marco, avrebbe colpito una moto e altri veicoli parcheggiati, senza però coinvolgere passanti.

Alcuni testimoni avrebbero indicato Rodriguez come possibile persona alla guida, ma al momento non c’è certezza. Gli agenti stanno verificando l’intestatario del mezzo, che risulterebbe riconducibile a una società, e chi lo avesse in uso in quelle ore.

Cosa è successo

La chiamata al 112 è partita alle 7,10. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i pompieri della sede centrale di via Messina, il personale sanitario del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato. La strada, stretta e a senso unico, è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e garantire un corridoio libero ai mezzi.

In base a ciò si apprende, l’ingresso nell’abitazione è avvenuto seguendo la procedura prevista quando una persona è impossibilitata a muoversi o non risponde in modo coerente.«Da procedura abbiamo dovuto necessariamente forzare la porta per cercare di prestare soccorso in tempi rapidi», spiegano gli operatori.

Belén Rodriguez trovata sola

Dentro l’appartamento, i soccorritori hanno trovato Rodriguez sola. In una prima fase si trovava su un balconcino comunicante, poi si è spostata nel bagno e ha chiuso la serratura. Le fonti escludono che si sia trattato di una trattativa tesa con le forze dell’ordine: il nodo, secondo la ricostruzione, sarebbe stato lo stato confusionale della conduttrice. «Riusciva soltanto a dire qualche parola, a monosillabi».

Dopo l’apertura della porta del bagno, Belén si è progressivamente rassicurata e ha accettato di farsi visitare dai sanitari. È stata quindi accompagnata al Policlinico in codice giallo per accertamenti. Il successivo controllo dell’abitazione ha confermato che tutto era in sicurezza e che non c’erano altre persone in casa, escludendo il coinvolgimento dei figli minori.

Esclusa l’ipotesi del gesto estremo

Un punto viene chiarito: nonostante le richieste d’aiuto e la presenza sul balconcino, Belén non avrebbe tentato il suicidio.L’episodio ha comunque avuto forte risonanza anche perché, già nel novembre 2025, alcune sue apparizioni pubbliche avevano suscitato attenzione: durante il festival di Vanity Fair e in alcuni filmati circolati su TikTok, la showgirl era apparsa in difficoltà nel parlare. Poco dopo era stata lei stessa, in un video pubblicato su Instagram, a spiegare: «Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro»

La dinamica resta comunque delicata. Per oltre tre ore, tra l’arrivo dei mezzi, l’accesso allo stabile, il contatto con la conduttrice e l’intervento dei sanitari, il palazzo di Brera è rimasto presidiato da polizia, pompieri e 118. I residenti hanno seguito le operazioni dal cortile e dalle finestre, mentre all’esterno la circolazione veniva bloccata.