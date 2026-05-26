Più soldi in busta paga: così il governo Meloni ricostruisce il potere d’acquisto delle famiglie

Foto: AI

Numeri e risultati

Dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione dell’Irpef, fino ai bonus per i nuclei familiari e per le mamme in carriera: ecco quanto valgono le misure varate dal centrodestra sul reddito degli italiani

Undicimila seicento euro in più per una madre lavoratrice con due figli. Oltre 2.400 euro aggiuntivi all’anno per un dipendente senza carichi familiari. Sono i numeri con cui il governo Meloni rivendica l’efficacia degli interventi messi in campo per sostenere il potere d’acquisto, attraverso riduzione della pressione fiscale, incentivi all’occupazione e aiuti ai nuclei familiari. Secondo le simulazioni elaborate da Palazzo Chigi, il pacchetto avrebbe inciso in modo tangibile sulla capacità di spesa degli italiani.

Fatti e dati

L’analisi del Dipartimento per il Programma di governo snocciola i risultati delle principali decisioni adottate dall’inizio della legislatura. E porta esempi concreti: nel caso tipo di un lavoratore senza figli, indicato con il nome Marco, il beneficio mensile supera i 200 euro rispetto al 2022. Dentro il calcolo rientrano anche la detassazione dei premi di produttività, l’innalzamento della soglia dei fringe benefit e l’aumento dei limiti esentasse per i buoni pasto.

La linea economica del Governo punta infatti a rafforzare il reddito disponibile senza aumentare direttamente il costo del lavoro per le imprese. Una strategia che il centrodestra considera essenziale in un momento in cui lo scenario internazionale resta ancora incerto e preoccupa cittadini e industriali.

Famiglia e natalità

La parte più consistente degli aiuti riguarda però le famiglie con bambini. Nel caso elaborato dal Dipartimento, Paola, nome immaginario, cumula gli effetti del bonus mamme, dell’aumento dell’Assegno unico, del bonus asilo nido, del contributo per i nuovi nati e dell’estensione dei congedi parentali indennizzati all’80%. Il tutto porta a un totale di 970 euro mensili in più per la madre in carriera.

L’obiettivo politico è evidente: collegare il sostegno al reddito alla questione demografica. L’Italia continua infatti a registrare uno dei tassi di natalità più bassi d’Europa, mentre il costo crescente dei servizi e la difficoltà di conciliare lavoro e maternità restano tra i principali freni alla formazione di nuove famiglie.

L’esecutivo rivendica una scelta diversa rispetto all’era dei sussidi generalizziti del governo Conte I e Conte II. La priorità, secondo la maggioranza, è concentrare le risorse su lavoro stabile, famiglie e produttività, cercando di costruire misure che abbiano effetti permanenti sui redditi e sui consumi.

Il confronto europeo

Il quadro resta comunque legato alla tenuta dei conti pubblici. Con il ritorno delle regole europee sul deficit e un debito pubblico elevato, il margine fiscale italiano continua a essere limitato. Proprio per questo l’esecutivo ha scelto di concentrare gran parte delle risorse disponibili sul sostegno al lavoro dipendente e sui nuclei familiari. Un supporto arriva anche direttamente in bolletta e con la “Carta dedicata a te”, strumenti pensati per sostenere i consumi dei nuclei familiari più esposti alle oscillazioni dei prezzi.