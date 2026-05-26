Pirlo e Materazzi in Russia, Picierno (Pd) lancia pesanti accuse: “Per i soldi…”. La replica è indignata

Foto: ansa / /FABIO CIMAGLIA

Il video da Mosca

La vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno si scaglia contro il campione del mondo Andrea Pirlo che con Marco Materazzi era a Mosca qualche giorno fa per un evento calcistico. I due hanno partecipato a sessioni di autografi con i tifosi, a una partita di gala, ad attività con i bambini e a sessioni fotografiche insieme a calciatori russi. Tra questi era presente anche Artem Dzyuba, noto e acceso sostenitore di Vladimir Putin. I due sono apparsi a Mosca nello stesso giorno in cui la Russia lanciava uno dei più grandi attacchi combinati di droni e missili contro Kyiv, prendendo di mira i civili ucraini.

Rispondendo a un post su X che chiede il suo intervento in relazione a un video che mostra Pirlo durante un evento in Russia, intento a firmare palloni, l’esponente del Pd scrive: “C’è una cosa che non deve essere verificata, perché è chiara da sempre. I soldi possono comprare molte cose, possono persino, incredibilmente, portare un campione dello sport a firmare palloni a Mosca nelle stesse ore in cui quel regime criminale ammazza civili in modo indiscriminato e minaccia paesi europei. Quello che i soldi non possono comprare invece è la credibilità, la postura, il saper stare nelle cose del mondo con onore e schiena dritta. Un grande peccato che Pirlo queste cose evidentemente non le abbia capite”o l’eventontervistato dai giornalisti, ha dichiarato: