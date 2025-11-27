Belen e l’intervista da “ubriaca”, la showgirl replica alle accuse: non è vero, ho avuto un attacco di panico (video)

La polemica

«L'altra sera mi è partito un attacco di panico… ho preso un calmante, poi un altro e un altro. Ovviamente il risultato è stato un annebbiamento importante», ha risposto su Instagram

Un’apparizione attesissima, quella di Belen Rodriguez al Vanity Fair Stories, si è rapidamente trasformata in un caso mediatico. L’argentina è salita sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber con un’energia insolitamente “flemmatica”, come definita da molti, una parlata più lenta del solito e una postura che in alcuni momenti è apparsa incerta. Un insieme di dettagli che ha subito alimentato un’ondata di sospetti, commenti e domande: «Era ubriaca?», «Perché era così rallentata?».

Belen, cosa c’è dietro?

Una sequenza di immagini, rilanciata senza sosta sui social, ha fatto il resto: in molti hanno notato la sua instabilità e il momento in cui, a fine intervista, la showgirl è stata accompagnata dietro le quinte a braccetto con il presentatore Mario Manca. Una scena che ha fatto scattare l’allarme di una parte del pubblico.

La parlantina rallentata e i sospetti del web

La performance dell’argentina ha spiazzato i fan abituati a un eloquio brillante, rapido, sempre pronto alla battuta. Stavolta il ritmo era diverso. Alcuni hanno attribuito la lentezza alla pesantezza dei temi affrontati sul palco – dalla violenza subita al rapporto complicato con Stefano De Martino – ma altri hanno iniziato a ipotizzare ben altro.

«Sbaglio o pare rallentata? Aveva bevuto o aveva fumato?», si legge tra i commenti su X. E ancora: «Nessuno durante l’intervista ha pensato che era giusto fermarsi? Non era palesemente in sé e metterla su un palco era l’ultima cosa da fare».

Il momento finale, con Belen che lascia la scena sorretta dal conduttore, ha consolidato le perplessità.

Le sue parole sugli ex e le accuse di aver “picchiato tutti”

Nella prima parte dell’intervista la showgirl ha affrontato la polemica nata dopo le sue dichiarazioni a Belve, quando aveva detto di aver picchiato tutti gli uomini con cui era stata. Ha chiarito il senso della frase con tono ironico: «Io sono sudamericana e ho un’ironia diversa rispetto agli altri, non è mai davvero un: “Io li ho menati tutti”».

Poi, rivolgendosi alla platea, ha aggiunto: «Alzi la mano chi non è mai stata cornificata dal marito». Un passaggio accolto da un misto di mormorii e risate.

Il racconto sul video hard

Durante l’intervista Belen ha ripercorso anche la vicenda del video hard che le è costato due contratti di lavoro: «Le donne mi hanno dato solidarietà, erano dispiaciute per quello che era accaduto. Anche perché questa persona è venuta e ha chiesto 500mila euro». E ha ricordato come il ricattatore avesse minacciato di diffondere le immagini: «Ovviamente non li ha mai presi…».

“Ho avuto un attacco di panico”

Mentre i video dell’evento diventavano virali, la showgirl ha scelto di riportare il racconto su un piano più autentico. Su Instagram ha spiegato l’origine del suo malessere, partendo dal momento che ha preceduto l’intervista: «L’altra sera, prima dell’intervista di Vanity Fair, ero senza i bambini, quindi ero da sola e mentre stavo dormendo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ne ho preso un altro e un altro. Ovviamente il risultato è stato un annebbiamento importante».

Una spiegazione che ribalta le ipotesi circolate online e che si inserisce nel percorso di fragilità già raccontato in passato dalla donna.

“Non è facile accettarsi con queste fragilità”

Nelle sue storie, Rodriguez ha aggiunto un’osservazione amara sulla difficoltà di esporsi quando si lavora sotto i riflettori: «È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico. La tua fragilità può diventare anche una presa in giro perché questo materiale viene usato in modo inadeguato».

Poi ha spiegato la decisione di non annullare l’evento: «Tante volte ho mancato al lavoro per non presentarmi così, ma questa volta volevo esserci».

Infine, ha parlato del suo percorso di cura: «Mi curo, lavoro tanto con lo psicologo… perché altrimenti diventa veramente complicato fare una giornata normale». E ha concluso: «Spero di essere stata chiara».