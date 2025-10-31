Tutti contro Belen per la frase: “Ho picchiato i miei ex”. Cruciani: “Lo avesse detto un uomo?” Bruzzone: “Intollerabile”

A Belve

Belen Rodriguez lo ha detto sorridendo, davanti agli occhi di una stupefatta Francesca Fagnani: «Sono manesca, ho menato tutti i miei fidanzati». La frase pronunciata nel corso dell’intervista a Belve non è passata inosservata e ha scatenato un uragano di reazioni, anche di personaggi noti.

«Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più», ha detto Belén Rodriguez nella trasmissione in onda su Rai 2. A provocare le critiche degli utenti non sono state solo le sue parole, ma anche il tono leggero e non titubante con cui le ha pronunciate, pur trattandosi di violenza domestica. Che cosa intende la showgirl argentina con il verbo “menare”? Lei stessa ha fatto un esempio: “A uno gli ho lanciato un cactus! Qualche graffio…in Argentina le cose si risolvono così”, ha spiegato.

Bruzzone boccia Belen: la violenza non ha genere e non va mai giustificata

Dichiarazioni che hanno provocato reazioni molto perplesse anche da alcuni personaggi famosi. L’ultima in ordine di tempo a condannare le frasi di Belen è stata la criminologa Roberta Bruzzone che, sul suo profilo social, ha commentato con un lungo post, che riportiamo integralmente.

«La violenza non ha genere. Punto.

In tanti mi hanno segnalato l’intervista rilasciata da Belén Rodríguez a Belve chiedendo un mio parere…

E devo dire che alcuni passaggi risultano davvero sconcertanti.

Non tanto per l’effetto mediatico, ma per il messaggio che rischiano di veicolare:

che, in certe circostanze, la violenza possa essere “comprensibile” o “giustificata”.

No.

Non lo è mai.

La violenza resta violenza, a prescindere da chi la agisce.

L’umiliazione, l’aggressione fisica o psicologica, il controllo, la sopraffazione… non cambiano natura solo perché a esercitarli è una donna.

È ora di dirlo chiaramente:

anche la violenza al femminile è intollerabile.

E merita la stessa ferma condanna.

Sminuirla o normalizzarla significa fare un danno enorme non solo agli uomini che la subiscono, ma anche alle donne che da anni combattono per essere riconosciute come persone, non come vittime o carnefici “per natura”.

La violenza non ha genere.

Ha sempre una sola radice ossia il bisogno patologico di dominare.

La violenza non ha sesso.

Ha solo un volto: quello del potere malato.

E va riconosciuta. Sempre. Ovunque. Da chiunque».

Cruciani: «Al posto di Belen se un uomo avesse detto “ho menato le mie ex” lo avrebbero arrestato»

Ancora più categorico Giuseppe Cruciani che, nel corso della trasmisione La Zanzara, ha dedicato un passaggio incendiario alla frase di Belen. «Lo avesse detto qualsiasi altro uomo conosciuto lo avrebbero arrestato fuori dagli studi», ha attaccato il conduttore di Radio 24.