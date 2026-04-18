L’Iran chiude lo stretto di Hormuz: tensione con gli Usa sul blocco navale

Foto: Ansa foto / MarineTraffic (17 aprile 2026)

Tornano le distanze

Teheran risponde alle parole di Trump che aveva confermato che il blocco dei porti «rimarrà in vigore a pieno regime» fino a quanto non si raggiungerà un accordo anche sul nucleare

L‘Iran torna a chiudere Hormuz, perché gli Stati Uniti mantengono il blocco navale nello Stretto. Il comando centrale militare Khatam Al-Anbiya ha comunicato in una nota citata da Tasnim: «In seguito agli accordi precedentemente raggiunti nei negoziati, la Repubblica Islamica dell’Iran ha acconsentito in buona fede a consentire il transito di un numero limitato di petroliere e navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz in modo controllato. Purtroppo, gli americani, con la loro ripetuta storia di mancato rispetto degli impegni, continuano a commettere atti di banditismo e pirateria con il pretesto di un cosiddetto blocco». Per questa ragione in comando ha annunciato che «il controllo dello Stretto di Hormuz è tornato al suo stato precedente, sotto la stretta gestione e il controllo delle forze armate» iraniane.

Nelle ultime ore attività di passaggio era ripresa

Nelle ultime ore l’attività di passaggio era ripresa sullo stretto, tanto che i media internazionali, come la Reuters avevano fatto sapere che anche un gruppo di petroliere stamani aveva lasciato il Golfo e attraversato Hormuz.

Blocco in vigore a pieno regime

Ma la situazione è nuovamente cambiata dopo le parole di Trump che ha confermato il blocco dei porti: «Negozieremo durante il fine settimana» insistendo sul fatto che il blocco statunitense, iniziato lunedì, «rimarrà in vigore a pieno regime» fino a quando Teheran non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti, anche sul suo programma nucleare. L’Iran aveva avvertito che se gli Usa lo avessero mantenuto avrebbero intrapreso azioni e revocato l’apertura.

Nuova tensione nell’area

Si riaccende così la tensione nell’area strategica per il traffico energetico globale. Teheran ha comunicato intanto la riapertura parziale del proprio spazio aereo, mentre diversi petrolieri avevano avviato il transito nello Stretto.

Media Iran: Teheran per ora non ha dato l’ok a nuovo round negoziale

L’Iran non ha ancora dato il suo via libera a un nuovo round di negoziati con gli Stati Uniti, smentendo quando sostenuto da Donald Trump, secondo cui colloqui potrebbero tenersi nelle prossime ore. Lo scrive l’agenzia di stampa Tasnim, che cita «fonti autorevoli», secondo cui, mentre prosegue il blocco navale degli Stati Uniti e a causa delle «eccessive richieste degli americani nei negoziati, che continuano a emergere dai recenti scambi di messaggi, l’Iran non ha ancora acconsentito al prossimo round di colloqui». Secondo Tasnim, tutto questo è stato segnalato agli Stati Uniti attraverso i mediatori pachistani.