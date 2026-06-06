Kimi Antonelli in pole position a Montecarlo: il video del giro record a bordo della Mercedes

Foto: Youtube / Sky Sport (6 giugno 2026)

Formula 1

Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gp di Montecarlo. Il pilota della Mercedes strappa il giro veloce al fotofinish (1:12:051), davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton, diventando così a 19 anni il più giovane poleman a Monaco (di Leclerc il precedente record, a 23 anni). Quarto Leclerc, poi Hadjar, Russell e le due McLaren di Piastri e Norris. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo. “E’ stato uno di quei giri… Ho messo tutto insieme nell’ultimo tentativo, sapevo che era buono e speravo valesse la pole” ha detto il pilota bolognese al termine della sessione di qualifiche nel Principato.

Si tratta della quarta pole in carriera del bolognese, che si sta confermando di gara in gara l’uomo da battere in questo avvio di stagione. Nel Gran Premio di domani, il pilota della Mercedes scatterà davanti alla concorrenza per la quarta volta in questa stagione da film: “Sono sempre stato vicino al limite, ma mi sono sentito bene. Mi sto godendo il momento e la macchina, non vedo l’ora che arrivi la gara”.

Kimi Antonelli in pole a Montecarlo, lo straordinario giro record

Le Ferrari, dopo il dominio nelle prove libere, non riescono a ripetersi e devono accontentarsi di un terzo e quarto posto rispettivamente con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. “In prova sembravamo fortissimi, ma le sensazioni sono state diverse rispetto alle libere. Abbiamo perso qualcosa da ieri e oggi e dobbiamo cercare di capire dove e perché. Ma i ragazzi del team hanno fatto un grande lavoro”, garantisce il sette volte iridato. Leclerc, invece, delude davanti al pubblico di casa accusando un ritardo di tre decimi e domani dovrà rincorrere dalla quarta casella per provare a puntare al successo. “Sto facendo tantissima fatica. Pensavo di ritrovare il giusto feeling, invece non è stato così. Al momento non ho fiducia in questa macchina. Vedo molto difficile arrivare al livello di quelli davanti domani”, ammette uno sconsolato Leclerc.