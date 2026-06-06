Trump si addormenta o si rilassa? Il video nello Studio Ovale diventa virale sui social

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La replica della Casa Bianca

Il segretario di Stato respinge le accuse e difende il presidente: “Non dorme, lavora anche di notte”. Ma il filmato dallo Studio Ovale alimenta meme e polemiche online

Un video circolato nelle ultime ore sui social ha riacceso il dibattito sull’età del presidente americano Donald Trump. Le immagini risalgono a giovedì 4 giugno e sono state riprese durante un incontro nello Studio Ovale dedicato al tema del carbone, definito da Trump “bello e pulito”. Nel filmato, mentre parlano alcuni membri della sua amministrazione, il presidente appare in più momenti con gli occhi chiusi per diversi secondi.

Secondo le ricostruzioni rilanciate online, Trump avrebbe tenuto gli occhi chiusi per almeno 37 secondi mentre interveniva il segretario agli Interni Doug Burgum. In un altro passaggio, durante le parole dell’amministratore dell’Epa Lee Zeldin, lo si vede reclinato sulla sedia, con lunghi battiti di palpebre. Chi ha visto il video completo sottolinea però che il presidente non sembra mai perdere del tutto il contatto con la riunione: in diversi momenti riapre gli occhi e continua ad ascoltare.

Colpo di sonno? Il “no” categorico della Casa Bianca

La risposta della Casa Bianca è stata immediata e categorica: per l’amministrazione non c’è stato alcun colpo di sonno e le immagini sarebbero state interpretate in modo fuorviante. Il team della comunicazione trumpiana, sui social @RapidResponse47, ha già definito episodi simili come semplici battiti di palpebre, mentre un portavoce ha descritto Trump come un presidente energico e costantemente al lavoro. Il giorno precedente alla diffusione del video, il segretario di Stato Marco Rubio era intervenuto sul tema durante un’audizione al Congresso, respingendo le indiscrezioni secondo cui Trump si addormenterebbe durante gli eventi ufficiali. Rubio aveva sostenuto che il presidente mantiene ritmi di lavoro particolarmente intensi, arrivando a contattare collaboratori nel cuore della notte e persino all’alba.

Tutti gli occhi su Trump

Lo stesso Trump, in passato, ha confessato di chiudere talvolta gli occhi per “ascoltare intensamente” e rilassarsi. Resta il fatto che le immagini hanno alimentato commenti, meme e reazioni satiriche, trasformando pochi secondi di una riunione ufficiale in un nuovo caso mediatico. Più che una prova definitiva, il video conferma quanto ogni gesto del tycoon venga osservato, interpretato e politicizzato.