Coloni israeliani assaltano un villaggio in Cisgiordania: espulsi cinque attivisti italiani

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Alta tensione

Il sindaco di Qusra, il villaggio preso d'assalto dei coloni israeliani, ha affermato che gli attivisti italiani sono stati costretti ad andarsene. Secondo la Farnesina sono cinque, di cui quattro uomini e una donna, con età compresa tra i 20 e i 40 anni

Nei villaggi assediati dai coloni israeliani a Qusra, in Cisgiordania, ci sono cinque italiani, come ha confermato anche la Farnesina. Come ha spiegato il sindaco di Qusra, Abdul-Azim Wadi, in una dichiarazione riportata dalla agenzia di stampa palestinese Wafa, «le forze di occupazione hanno espulso con la forza gli attivisti solidali italiani che erano riusciti a raggiungere le case alcuni giorni prima, in seguito agli attacchi dei coloni e all’accerchiamento della zona».

Inoltre, il primo cittadino ha accusato l’esercito israeliano di aver «impedito agli attivisti di raggiungere le tre case assediate, mentre bande di coloni hanno continuato l’assedio delle famiglie, impedendo l’accesso e la consegna di aiuti e beni di prima necessità». Secondo quanto riporta l’Adnkronos, gli attivisti italiani stanno bene e si trovano in un villaggio nelle vicinanze: avevano ricevuto l’ordine di allontanarsi dall’esercito israeliano. Il ministero degli Esteri italiano sta seguendo la vicenda con l’unità di crisi, in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l’ambasciata di Tel Aviv.

Coloni israeliani assaltano un villaggio a Qusra: attivisti italiani cacciati e costretti a trovare rifugio

Giovedì, l’Idf ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi dalle abitazioni assediate dai coloni. Ma questo non ha fermato le pressioni degli Usa che, secondo Reuters, hanno chiesto a Benjamin Netanyahu di esprimere pubblicamente parole di condanna dell’assedio imposto dai coloni estremisti a un villaggio palestinese. Anche l’ambasciatore americano nello Stato ebraico, Mike Huckabee, ha condannato gli assalti, definendoli opera dei «terroristi israeliani». Un funzionario statunitense e uno israeliano hanno rivelato che Washington ha iniziato a protestare quando ha saputo che tra le case assediate ci fosse anche quella di un palestinese-americano. Per il momento, Netanyahu non ha ancora commentato quanto accaduto a Qusra.

L’Idf ha sgomberato 20 famiglie in via precauzionale

L’esercito israeliano ha sgomberato circa 20 famiglie palestinesi dalle loro abitazioni, per procedere allo smantellamento di alcuni avamposti illegali dei coloni nella zona. Ai residenti di due abitazioni assediate è stato invece notificato un ordine di sgombero, ma per il momento le famiglie si sono rifiutate di lasciare le proprie case. «Non voglio andarmene perché temo di non poter tornare dopo l’operazione», ha spiegato Qusai Abu Ridi, uno degli abitanti. Secondo alcuni pacifisti israeliani, i militari avrebbero spiegato che l’allontanamento delle famiglie palestinesi è necessario per evitare scontri con i coloni. L’Idf ha affermato che i militari sono stati dispiegati nel villaggio «per proteggere i residenti» e che le operazioni militari dureranno fino al 15 agosto.