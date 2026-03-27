Caso Epstein e i guai nella Casa Reale: la figlia dell’ex principe Andrea si separa dal marito

Lo scandalo pedopornografico

La mamma della principessa, Sarah Ferguson, è sparita dai radar, mentre il padre Andrea cerca casa

Lo scandalo Epstein scuote ancora di più la Casa Reale inglese. Beatrice York, figlia dell’ex principe Andrea e nipote di Re Carlo, si sarebbe separata dal marito.

Beatrice York e il marito italiano

I tabloid inglesi parlano di una presunta crisi coniugale e di una possibile separazione tra la Principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, di origine italiana, sebbene non vi sia ancora alcuna conferma ufficiale.

Si ipotizza che le recenti rivelazioni legate al coinvolgimento del padre di Beatrice, l’ex Principe Andrea, negli “Epstein Files” stiano mettendo a dura prova la stabilità del matrimonio. Nonostante i rumors, Beatrice e Edoardo sono stati avvistati insieme recentemente (ad esempio in un ristorante a Notting Hill), cercando di mostrare un “fronte unito”. Ma la separazione sembra certa.

Dov’è Sarah Ferguson?

La mamma della principessa Beatrice, Sarah Ferguson, è sparita dai radar. Recentemente i media hanno parlato di un vero e proprio “mistero” sulla sua scomparsa. Si ritiene che si stia nascondendo tra cliniche svizzere (come il Paracelsus a Zurigo) e residenze private, per evitare la pressione mediatica. Proprio ieri, il Consiglio comunale di York ha votato all’unanimità per revocarle il titolo onorifico di “Freedom of the City of York”. Questo segue la perdita del titolo di Duchessa di York avvenuta pochi mesi prima, in concomitanza con la rimozione dei titoli reali del Principe Andrea. In alcune e-mail pubblicate, Sarah definiva Epstein un “amico supremo” e gli chiedeva sostegno finanziario. Per questo motivo, è attualmente sotto pressione per testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti.

Andrea cerca casa

A febbraio, Andrea è stato costretto a lasciare la sua storica residenza di Royal Lodge a Windsor. Si è trasferito inizialmente a Wood Farm, nella tenuta di Sandringham, in attesa che una residenza più modesta, Marsh Farm, sia pronta per lui. Alcuni media descrivono la sua nuova vita come un “esilio” in condizioni decisamente meno lussuosa.