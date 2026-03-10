“Cosa sapevi?”, protesta contro Re Carlo dopo l’arresto di Andrea per lo scandalo Epstein (video)

Un duro colpo

Grandi contestazioni hanno accolto l’uscita pubblica di re Carlo nel Commonwealth day, fuori dall’abbazia di Westminster. Decine di manifestanti con i cartelli gialli, appartenenti al gruppo Republic, si sono radunati per contestare il sovrano. Tra gli striscioni ce n’era uno con su scritto: «Aboliamo la monarchia». Un altro ancora chiedeva spiegazioni sullo scandalo che ha coinvolto la famiglia, a seguito della pubblicazione degli Epstein files: «Cosa sapevi?». Tra i cori ce n’era anche uno che rende l’idea dell’ostilità che diversi cittadini nutrono nei confronti del monarca: «Non sei il mio re».

Il gruppo di manifestanti, guidato dall’attivista Graham Smith, ha colto l’occasione per protestare contro la prima riunione della famiglia reale, dopo l’arresto e il rilascio dell’ex principe Andrea. Oltre a Carlo e Camilla, erano presenti William e Kate. Mancavano all’appello le figlie del fratello del re e di Sarah Ferguson, Eugenie e Beatrice. La prima ha dato le dimissioni da madrina ell’organizzazione benefica Anti-Slavery International, a seguito del polverone imbarazzante che ha travolto i familiari.

La Bbc, per la prima volta in 37 anni, ha scelto di non trasmettere la diretta dall’Abbazia di Westminster per la cerimonia per il Commonwealth Day. L’eliminazione dei servizi per l’evento da parte dell’emittente nata nel 1989, è un problema non indifferente per i Windsor. In base alle testimonianze della storica reale Tessa Dunlop, intervistata dal Mirror, «l’abbandono da parte della Bbc del servizio sul Commonwealth è la prova del declino dell’establishment, che include quattro istituzioni precedentemente venerate: il canale televisivo, la famiglia reale, la chiesa d’Inghilterra e il Commonwealth. Nello specifico, è un segnale d’allarme per la famiglia reale: le cose non sono più come prima».