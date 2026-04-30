“The Apprentice”, Amazon sta pensando di riproporre il programma sul business di Trump: al suo posto il figlio

Foto: Imagoeconomica / Paolo Lo Debole (30/3/2020)

L'iniziativa dai vertici

Amazon starebbe pensando di rilanciare “The Apprentice”, il programma sul mondo del business, ideato nel 2004 e condotto per diversi anni da Donald Trump. A darne notizia è stato un articolo del Wall street Journal, secondo cui la piattaforma Prime Video avrebbe discusso un reboot con Donald Trump Jr. come nuovo conduttore. Secondo il quotidiano americano, l’iniziativa sarebbe partita dai vertici di Amazon MGM Studios, assieme a Mike Hopkins, che già dall’anno scoro avrebbero iniziato a considerare il progetto all’inizio dello scorso anno. Lo scambio di idee, come spiegano le fonti citate dal Wsj, sarebbe avvenuto in concomitanza con l’inizio del secondo mandato presidenziale di Trump. Per vederci chiaro, il giornale ha contattato Amazon, che ha evitato di commentare la notizia, precisando che per il momento “The Apprentice” non è in fase di sviluppo.

“The Apprentice”, Amazon sta pensando di riproporre al pubblico il programma condotto da Trump

La possibilità che “The Apprentice” torni in onda ha destato grande scalpore nella stampa americana. Non a caso, un portavoce di Amazon interpellato da Variety ha spiegato che «dalla nostra acquisizione di MGM, abbiamo avuto discussioni interne preliminari sul futuro di The Apprentice. Ma il programma non è attualmente in fase di sviluppo e qualsiasi notizia sui dettagli o sui nomi dei potenziali conduttori sarebbe puramente speculativa». Inoltre, un’altra fonte interna dell’azienda ha confermato a Variety che non ci sono state «discussioni con soggetti esterni all’azienda» su un eventuale reboot.

Semmai il programma dovesse essere approvato, sulla piattaforma arriverebbe un secondo progetto legato alla famiglia Trump. A gennaio, infatti, la piattaforma ha lanciato ‘Melania’, il docufilm dedicato alla first lady. Diretta da Brett Ratner, la pellicola è stato accolta negativamente dalla critica, ma ha registrato un forte risultato commerciale con 7 milioni di dollari al debutto negli Stati Uniti: il miglior incasso per un documentario nell’ultimo decennio.

In cosa consisteva “The Apprentice”?

L’obiettivo di “The Apprentice” faceva competere aspiranti imprenditorinelle prove di abilità manageriale, con eliminazioni progressive decise dal conduttore che esordiva con il celebre motto: «You’re fired!» (Sei licenziato ndr). Il vincitore otteneva la possibilità di lavorare direttamente con The Donald. Il programma, che è andato in onda dal 2004 al 2015 per 186 episodi in totale, ha preso nove nomination agli Emmy e contribuito a generare spin-off come “Celebrity Apprentice” e “The Apprentice: Martha Stewart”. Nel 2024, in un’intervista concessa al co-direttore di Variety, Ramin Setoodeh, Trump aveva svelato di aver proposto Ivanka come sua sostituta nella trasmissione dopo il suo ingresso in politica.