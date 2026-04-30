Accoltellamento antisemita a Londra: il governo stanzia 25 milioni di sterline per la sicurezza delle comunità ebraiche

Foto: Ansa / Tolga Akmen (29/4/2026)

Grave rischio di attentati

Dopo la vicenda di Golders Green, periferia a nord di Londra, dove due ebrei sono stati accoltellati, il governo britannico ha comunicato di aver stanziato 25 milioni di sterline per il potenziamento della sicurezza nelle comunità semite. Come ha spiegato anche la Bbc, i fondi saranno impiegati per incrementare il numero di pattuglie della Polizia e per aumentare il livello della sicurezza attorno a Sinagoghe, scuole e centri frequentati dagli ebrei. Ma la Gran Bretagna non è nuova a questo tipo di aggressioni antisemite: il 2 ottobre 2025, nel quartiere di Crumpsall a Manchester, due persone sono state investite e uccise da un attentatore alla guida di una macchina. L’accaduto fece grande scalpore, visto che si era consumato durante lo Yom Kippur, ossia il giorno più sacro del calendario religioso.

Accoltellamento a Londra: il governo stanzia 25 milioni per proteggere le comunità ebraiche

L’uomo che è stato fermato per l’accoltellamento a Golders Green è arrivato «regolarmente, da bambino» dalla Somalia. A confermarlo stamani alla Bbc è stato il ministro dell’Interno britannico, Shabana Mahmood, dopo i pochi particolari riferiti dalle autorità sul cittadino britannico arrestato con l’accusa di tentato omicidio a seguito dell’accoltellamento. Il sospettato, come ha spiegato mercoledì il capo della Metropolitan Police, Mark Rowley, ha una fedina penale tutt’altro che pulita: tra i suoi precedenti ci sono gravi episodi di violenza e, secondo le informazioni disponibili, soffre di problemi legati alla salute mentale. Dopo essere stato fermato dagli agenti, che hanno utilizzato il teaser per immobilizzarlo, il 45enne di origini somale è stato trasferito in ospedale. Successivamente, dopo la dimissione, è stato accompagnato in un commissariato a Londra.